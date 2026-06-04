Haberler

Deniz Aslanı-2026 Tatbikatı başladı

Deniz Aslanı-2026 Tatbikatı başladı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sahil Güvenlik Komutanlığı koordinasyonunda düzenlenen Deniz Aslanı-2026 Arama Kurtarma Davet Tatbikatı, 500 askeri personel ve 8 ülkeden gözlemcilerin katılımıyla Ege Denizi'nde başladı. Tatbikatta iki farklı senaryo icra edilecek.

SAHİL Güvenlik Komutanlığı sevk ve idaresinde düzenlenen Deniz Aslanı-2026 Arama Kurtarma Davet Tatbikatı başladı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı sevk ve idaresinde düzenlenen Deniz Aslanı-2026 Arama Kurtarma Davet Tatbikatı başladı. Tatbikatı Sahil Güvenlik Komutanı Koramiral Ahmet Kendir ile 8 ülkeden 17'i yabancı olmak üzere 54 gözlemci takip ediyor. Tatbikat yaklaşık 500 askeri personelin katılımıyla gerçekleştiriliyor.

Türk arama kurtarma unsurlarının imkan ve kabiliyetlerini denemek, müşterek arama kurtarma faaliyetlerinde iş birliği ve koordinasyonu artırmak, uygulamaları uluslararası camiaya duyurmak, eğitimleri geliştirmek ve arama kurtarma komuta kontrol sistemlerini test etmek amacıyla icra edilen tatbikat, Türk Arama Kurtarma Bölgesi içindeki Midilli, Sakız, İpsara, Bozbaba ile İskiri adaları arasında kalan iki farklı noktada gerçekleştirilecek.

İKİ SENARYO İCRA EDİLECEK

Tatbikatta Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndan 1 arama kurtarma helikopteri, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'ndan 1 amfibi gemi, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'ndan 1 arama kurtarma uçağı, 1 arama kurtarma helikopteri, Jandarma Genel Komutanlığı'ndan 1 arama kurtarma helikopteri ile Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan 3 korvet, 5 bot, 5 helikopter, 1 İHA ve Dalış, Emniyet, Güvenlik ve Arama Kurtarma Timleri (DEGAK) görev yapacak.

İki senaryoyu içeren tatbikatın ilk senaryosu kapsamında, Türk Arama Kurtarma Bölgesi içerisinde su alarak batmakta olan bir ticari gemiden tehlike sinyali alınması üzerine gemi mürettebatının arama ve kurtarılma faaliyeti gerçekleştirilecek.

İkinci senaryoda ise Türk Arama Kurtarma Bölgesi içerisinde, Ege Denizi'nin uluslararası sularında bir yolcu motorundan tehlike sinyali alınması ve akabinde yolcu motorunda yangın çıktığının öğrenilmesi üzerine kazazedelere yönelik arama ve kurtarma faaliyetleri icra edilecek, yangın söndürülecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Bahçeli'den Özel için sert sözler: Ne Anıtkabir'in bekçisi ne de Türk gençliğinin lideri olabilir

Bahçeli'den Özel'e zehir zemberek sözler: Ne Anıtkabir'in bekçisi...
Can Polat cinayetinin arkasından o çete çıktı! Konumlarını bakın nasıl öğrenmişler

Cinayetin arkasından o çete çıktı! Konumlarını bakın nasıl öğrenmişler
Trump'a soğuk duş! Kongreden çıkan karar savaşı bitirebilir

Trump'a soğuk duş! Kongreden çıkan karar canını epey sıkacak
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dünya Kupası’nda 3 ihtimal var! İşte A Milli Takım'ın muhtemel rakipleri

Dünya Kupası’nda 3 ihtimal var! İşte muhtemel rakiplerimiz
Taraftar çıldıracak! Ezeli rakip Icardi'yi istiyor

Taraftarın korktuğu başına geldi! Hemen harekete geçtiler

Türkiye'nin 4 ünlü plajında sigara yasağı

Valilik karar aldı! Türkiye'nin 4 ünlü plajında sigara yasağı
Uyuşturucu gelirlerini aklayan şebekeye operasyon: 15 milyar TL'lik mal varlığına el konuldu

Diyarbakır'da uyuşturucu gelirlerini aklayan şebekeye operasyon
Müge Anlı'nın eski eşi Burhan Akdağ saldırıya uğradı! Kızının iddiası kan donduran cinsten

Müge Anlı'nın eski eşi saldırıya uğradı! Kızının iddiası kan dondurdu
Bakırköy'de 50 milyon TL değerinde 4 otomobil alevlere teslim oldu

Gece yarısı 50 milyon lira kül oldu
Arda Güler'in 68 metreden attığı gol, La Liga'da sezonun golü seçildi

Ve beklenen oldu!