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Deniz 50 Yıl Sonra Güllüsu Kayalıkları'nın Etrafını Çekti

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Sinop'un Türkeli ilçesindeki Güllüsu Kayalıkları, denizin çekilmesiyle 50 yıl aradan sonra karaya dönüştü. Güneşin altında taşlarla kaplanan çevre, yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekmeye başladı.

50 yıl sonra ilk: Deniz, kayalıkların çevresinden çekildi

SİNOP - Sinop'un Türkeli ilçesine bağlı Oymayaka köyünde denizin içinde yer alan Güllüsu Kayalıkları'nın çevresi, denizin çekilmesiyle karaya dönüştü.

İlçeye bağlı Oymayaka köyünde bulunan ve kayalıkların doğal oluşumuyla yerli ve yabancı turistlerin dikkatini çeken Güllüsu Kayalıkları'nda 50 yıl aradan sonra bir ilk yaşandı.

Etrafı denizle çevrili olan Güllüsu Kayalıkları, denizin çekilmesiyle çevresi taşlarla kaplı kara haline dönüştü. Çevredeki vatandaşların dikkatini çeken Güllüsu Kayalıkları'nda en son 50 yıl önce böyle bir doğa olayı yaşandığını belirten İlyas Yalçın, "Böyle bir manzara ile uzun bir süredir karşılaşmamıştım. En son çocukluğumuzda böyle bir olay yaşandı. Aynen bu şekilde deniz geri çekilmişti ve bayraklı taş olarak bilinen kayalığın çevresi taşlarla dolmuştu" diyerek 50 yıl önce yaşanan bu doğa olayına dair anılarını paylaştı.

Deniz 50 Yıl Sonra Güllüsu Kayalıkları'nın Etrafını Çekti
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / YUNUS CELAL ARAZ - Güncel
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