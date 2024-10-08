Üye Girişi
Haberler

Dengeler: Biri Olmak Filminin Özel Gösterimi Gerçekleşti

Dengeler: Biri Olmak Filminin Özel Gösterimi Gerçekleşti
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cihangir Ceylan'ın başrolünde yer aldığı 'Dengeler: Biri Olmak' adlı aksiyon-drama filmi, Paribu Cineverse Kanyon'da sanat ve sinema camiasından birçok ismin katıldığı özel bir gösterimle tanıtıldı. Filmin oyuncuları, projeleri hakkında bilgi vererek izleyicilere bir ön izleme sundular.

Başrolünde Cihangir Ceylan'ın oynadığı aksiyon-drama filmi "Dengeler: Biri Olmak"ın özel gösterimi, Paribu Cineverse Kanyon'da yapıldı.

Sanat ve sinema camiasından isimlerin katıldığı gösterimden önce film oyuncuları, basın mensuplarının sorularını cevapladı.

AA muhabirine konuşan Cihangir Ceylan, "Çok emek vererek çalıştığımız ve çok duygusal bir bağ kurduğumuz bir çalışma oldu. Dramatik bir Türk filmi olmasının yanı sıra aynı zamanda aksiyon janrında da iddiası olan bir yapım." dedi.

Ceylan, filmdeki boks sahnelerine nasıl hazırlandığına ilişkin, "Boksu bırakmış bir boksörün nasıl olabileceğine dair yönetmenimizle ve teknik ekiple ciddi bir koreografi yaptık. Zor oldu ama şu anda mükafatını alacağını düşünüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"Sadece aksiyon olsun diye aksiyon yapılmadı"

Sabahattin Yakut ise omurgasız bir karakteri canlandırdığını belirterek, "Bu hayatta var olabilmek için dengeli bir noktada durmak adına kendi onurunu, ruhunu, omurgasını satabilecek bir karakteri oynuyorum. Keyifli bir rol, ama gerçekte olmak istemeyeceğim biri." şeklinde konuştu.

Filmin aksiyon sahnelerini başarılı bulduğunu kaydeden Yakut, "Sadece aksiyon olsun diye aksiyon yapılmadı. Dramatik altyapısı çok sağlam sahneler. Bu anlamda gerçeğe yakınlığı da düşününce seyirciyi filmde çok keyifli şeyler bekliyor diyebiliriz. Bazen çok komik, bazen çok trajik, sanki gerçek hayat gibi, bizim memleketimiz gibi bir film var diye düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Erol Babaoğlu, bu filmin dramatik bir konunun dışında bugünün Türkiye'sini de anlattığına dikkati çekerek, "Gerçekten 2024'te Türkiye'de olagelen olayları iyi bir şekilde anlattığını düşünüyorum filmin. Sürükleyici bir iş, hem aksiyon dolu hem de dramatik yapısı iyi işlenmiş bir iş izleyeceğiz. İnşallah seyircide de karşılığını bulur." açıklamasında bulundu.

Filmde İlyas karakterini canlandırdığını anlatan Babaoğlu, "İlyas hem sert, hem yumuşak, bir yandan dağ gibi duran, bir yandan çocuk kalbi olan, bir yandan çok geleneksel, bir yandan da kendini her gün yenilemeye çalışan ve aslında filmdeki birçok karakter gibi sınıf atlama gayretinde, çok severek oynadığım bir karakter." şeklinde konuştu.

"Adrenalin var, hız var, öfke var"

Tanju Bilir de filmin hikayesinin aslında çok derin olduğunu belirterek, "Adrenalin var, hız var, öfke var, neşe ve umut var. Ben Bahadır karakterini canlandırıyorum. Almanya'da Türk, Türkiye'de Alman olan bir karakter. İki ülkenin arasında kalmış ve ruh halinde aidiyetsizlik olan birini oynuyorum." dedi.

Almanya'da yaşayan bir Türk olarak rolüne çok yabancılık çekmediğini vurgulayan Bilir, "Ekip beni filme çok adapte etti, çok yardımcı oldular. Set sürecinde kendimi bir Türk gibi hissetme şansı verdiler bana. Bu çok güzel bir duyguydu." diye konuştu.

Mücahit Koçak ise başrol karakteri Ferit'in abisi rolünü oynadığını ifade ederek, "Ferit'in abisiyle aralarında çok özel bir bağ var. Karakterimi çok severek oynadım. Sürprizi bozmak istemem ama film bir süre sonra ben olmadan devam ediyor. Dolayısıyla filmin hareketli sahneleri içinde çok yoktum. Ben de diğer sahneleri izleyince göreceğim." dedi.

Başrol oyuncusu Cihangir Ceylan'a Mazlum Çimen, Erol Babaoğlu, Sabahattin Yakut, Burak Şafak, Tanju Bilir, Ulvi Kahyaoğlu, Canan Ürekil, Zamire Zeynep Özdemir ve Meli Bendeli'nin eşlik ettiği "Dengeler: Biri Olmak", 11 Ekim'de vizyona girecek.

Kaynak: AA / Ömer Faruk Yıldız - Güncel

Cihangir Ceylan Kültür Sanat Magazin Kültür Güncel Sinema

Telegram ve Discord'da uygunsuz paylaşım yapan 2 kişi yakalandı

Bakan Yerlikaya böyle duyurdu: Görülecek hesabımız var

 Bakanlık Discord ve Telegram için düğmeye bastı

Bakanlık düğmeye bastı adli soruşturma başlatıldı

 TBMM'deki İsrail oturumunun ardından Özgür Özel'den gündem yaratacak açıklama

Özel'den TBMM'de gündem yaratacak açıklama
Cem Garipoğlu'nun annesi konuştu: Bana değilse de Nagihan hanıma acıyın

"Bana değilse de Nagihan hanıma acıyın"
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Livakovic Fenerbahçe'den gidecek mi? 8-9 Ekim Akaryakıt Fiyatları: Benzine, motorine, mazota zam veya indirim var mı, gelecek mi? 8-9 Ekim bugün ve yarın hava durumu nasıl olacak, yağış var mı? İstanbul'da yarın hava nasıl olacak, kaç derece? Düşüş filmi gerçek mi? Düşüş filmindeki kule gerçek mi? BUSKİ Bursa su kesintisi! 8-9 Ekim Mustafakemalpaşa, Nilüfer, Osmangazi su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? İstanbul İSKİ su kesintisi! 8-9 Ekim Esenyurt, Küçükçekmece, Tuzla su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? İZSU İzmir su kesintisi! 8-9 Ekim Aliağa, Bornova, Menderes su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? ASAT Antalya su kesintisi! Muratpaşa, Konyaaltı, Kumluca 8-9 Ekim 2024 Antalya su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Ali Erbaş damadı İsrail olayı ne? Ali Erbaş'ın damadı Berat Şirinat kimdir? "Beni kör kuyularda merdivensiz bıraktın" olan şiirin şairi kimdir?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.