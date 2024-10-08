Dengeler: Biri Olmak Filminin Özel Gösterimi Gerçekleşti

Başrolünde Cihangir Ceylan'ın oynadığı aksiyon-drama filmi "Dengeler: Biri Olmak"ın özel gösterimi, Paribu Cineverse Kanyon'da yapıldı.

Sanat ve sinema camiasından isimlerin katıldığı gösterimden önce film oyuncuları, basın mensuplarının sorularını cevapladı.

AA muhabirine konuşan Cihangir Ceylan, "Çok emek vererek çalıştığımız ve çok duygusal bir bağ kurduğumuz bir çalışma oldu. Dramatik bir Türk filmi olmasının yanı sıra aynı zamanda aksiyon janrında da iddiası olan bir yapım." dedi.

Ceylan, filmdeki boks sahnelerine nasıl hazırlandığına ilişkin, "Boksu bırakmış bir boksörün nasıl olabileceğine dair yönetmenimizle ve teknik ekiple ciddi bir koreografi yaptık. Zor oldu ama şu anda mükafatını alacağını düşünüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"Sadece aksiyon olsun diye aksiyon yapılmadı"

Sabahattin Yakut ise omurgasız bir karakteri canlandırdığını belirterek, "Bu hayatta var olabilmek için dengeli bir noktada durmak adına kendi onurunu, ruhunu, omurgasını satabilecek bir karakteri oynuyorum. Keyifli bir rol, ama gerçekte olmak istemeyeceğim biri." şeklinde konuştu.

Filmin aksiyon sahnelerini başarılı bulduğunu kaydeden Yakut, "Sadece aksiyon olsun diye aksiyon yapılmadı. Dramatik altyapısı çok sağlam sahneler. Bu anlamda gerçeğe yakınlığı da düşününce seyirciyi filmde çok keyifli şeyler bekliyor diyebiliriz. Bazen çok komik, bazen çok trajik, sanki gerçek hayat gibi, bizim memleketimiz gibi bir film var diye düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Erol Babaoğlu, bu filmin dramatik bir konunun dışında bugünün Türkiye'sini de anlattığına dikkati çekerek, "Gerçekten 2024'te Türkiye'de olagelen olayları iyi bir şekilde anlattığını düşünüyorum filmin. Sürükleyici bir iş, hem aksiyon dolu hem de dramatik yapısı iyi işlenmiş bir iş izleyeceğiz. İnşallah seyircide de karşılığını bulur." açıklamasında bulundu.

Filmde İlyas karakterini canlandırdığını anlatan Babaoğlu, "İlyas hem sert, hem yumuşak, bir yandan dağ gibi duran, bir yandan çocuk kalbi olan, bir yandan çok geleneksel, bir yandan da kendini her gün yenilemeye çalışan ve aslında filmdeki birçok karakter gibi sınıf atlama gayretinde, çok severek oynadığım bir karakter." şeklinde konuştu.

"Adrenalin var, hız var, öfke var"

Tanju Bilir de filmin hikayesinin aslında çok derin olduğunu belirterek, "Adrenalin var, hız var, öfke var, neşe ve umut var. Ben Bahadır karakterini canlandırıyorum. Almanya'da Türk, Türkiye'de Alman olan bir karakter. İki ülkenin arasında kalmış ve ruh halinde aidiyetsizlik olan birini oynuyorum." dedi.

Almanya'da yaşayan bir Türk olarak rolüne çok yabancılık çekmediğini vurgulayan Bilir, "Ekip beni filme çok adapte etti, çok yardımcı oldular. Set sürecinde kendimi bir Türk gibi hissetme şansı verdiler bana. Bu çok güzel bir duyguydu." diye konuştu.

Mücahit Koçak ise başrol karakteri Ferit'in abisi rolünü oynadığını ifade ederek, "Ferit'in abisiyle aralarında çok özel bir bağ var. Karakterimi çok severek oynadım. Sürprizi bozmak istemem ama film bir süre sonra ben olmadan devam ediyor. Dolayısıyla filmin hareketli sahneleri içinde çok yoktum. Ben de diğer sahneleri izleyince göreceğim." dedi.

Başrol oyuncusu Cihangir Ceylan'a Mazlum Çimen, Erol Babaoğlu, Sabahattin Yakut, Burak Şafak, Tanju Bilir, Ulvi Kahyaoğlu, Canan Ürekil, Zamire Zeynep Özdemir ve Meli Bendeli'nin eşlik ettiği "Dengeler: Biri Olmak", 11 Ekim'de vizyona girecek.