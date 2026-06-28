DENEYAP Teknoloji Atölyeleri'nde 15 bini aşkın öğrenci projelerini sergiledi

MİLLİ Teknoloji Hamlesi vizyonu doğrultusunda faaliyetlerini sürdüren DENEYAP Teknoloji Atölyeleri kapsamında, öğrencilerin yıl boyunca edindikleri bilgi ve becerileri sergileyeceği 'Dönem Sonu Proje Şenliği' gerçekleşti. Türkiye genelinde yaklaşık 15 bin öğrencinin katılımıyla düzenlenen şenlikte öğrenciler, eğitim dönemi boyunca edindikleri kazanımları kullanarak geliştirdikleri yenilikçi projeleri ziyaretçilere tanıtma fırsatı buldu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, TÜBİTAK ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) iş birliğiyle yürütülen DENEYAP Teknoloji Atölyeleri, gençlerin bilim ve teknoloji alanındaki yetkinliklerini geliştirmeyi amaçlıyor. Türkiye'nin dört bir yanında faaliyet gösteren atölyelerde eğitim alan öğrenciler, teorik bilgiyi uygulamalı çalışmalarla birleştirerek geleceğin mühendisleri, bilim insanları ve teknoloji liderleri olma yolunda deneyimler kazanıyor.

DENEYAP ÖĞRENCİLERİ GELECEĞİN UZAY YAŞAMINI TASARLADI

Bu yıl Havacılık ve Uzay Teknolojileri dersi kapsamında gerçekleştirilen Dönem Sonu Proje Şenliğinde öğrencilerden, uzun yıllar süren derin uzay yolculuğunun ardından ulaşılan yeni bir gezegende insan yaşamını sürdürülebilir kılacak 'Akıllı Kapsülde Yaşam' tasarlamaları istendi.

Takımlar ilk olarak kurguladıkları gezegenlerin hava, su ve toprak başlıkları altında iki çevresel özelliğini belirledi. Ardından bu çevresel koşulların oluşturduğu problemlere çözüm üreten, sürdürülebilir ve yenilikçi yaşam destek sistemleri geliştirdi. Öğrenciler, projelerinde mühendislik tasarım süreçlerini kullanarak geleceğin uzay yaşamına yönelik yaratıcı çözümler ortaya koydu.

Türkiye genelinde eşzamanlı düzenlenen şenliklerde öğrenciler; problem çözme, mühendislik tasarımı, sürdürülebilir yaşam sistemleri geliştirme, araştırma, analitik düşünme ve takım çalışması becerilerini sergileme fırsatı bulacak.

İSTANBUL'DA 2 BİNİ AŞKIN ÖĞRENCİ PROJELERİNİ SERGİLEDİ

İstanbul genelinde gerçekleştirilen Dönem Sonu Proje Şenliğine yaklaşık 2 bin 151 öğrenci katılırken, toplam 488 takım projelerini sergiledi. Şenlikte 360 ortaokul takımı ve 128 lise takımı yer aldı.

TÜRKİYE GENELİNDE 15 BİNİ AŞKIN ÖĞRENCİ, 3.666 TAKIM

Türkiye genelinde düzenlenen DENEYAP Teknoloji Atölyeleri Dönem Sonu Proje Şenliğine yaklaşık 15 bin 3 öğrenci katılarak geliştirdikleri projeleri sergiledi. Organizasyonda toplam 3 bin 666 takım yer alırken, bunların 2 bin 633'ünü ortaokul takımları, bin 33'ünü ise lise takımları oluşturdu.

DENEYAP Teknoloji Atölyeleri Dönem Sonu Proje Şenliği, öğrencilerin geliştirdikleri projeleri kamuoyuyla paylaşmalarına olanak sağlarken, gençlerin bilim ve teknoloji alanındaki üretim kültürünü güçlendirmeyi ve Milli Teknoloji Hamlesi vizyonuna katkı sunacak nitelikli insan kaynağının yetişmesine destek olmayı amaçlıyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı