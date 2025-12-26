Haberler

Bilecik'te "20. Yılında Denetimli Serbestlik Sistemi'nin Tanınırlığı Paneli" düzenlendi

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, Bilecik Adliyesi ve Denetimli Serbestlik Müdürlüğü işbirliğiyle düzenlenen panelde ceza adalet sistemi ve denetimli serbestlik uygulamalarının önemi ele alındı. Panelde konuşan yetkililer, cezaevinden çıkan bireylerin topluma kazandırılması gerektiğine vurgu yaptı.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ), Bilecik Adliyesi ile Denetimli Serbestlik Müdürlüğü işbirliğinde "20. Yılında Denetimli Serbestlik Sistemi'nin Tanınırlığı Paneli" gerçekleştirildi.

BŞEÜ İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Konferans Salonu'ndaki panelde konuşan Bilecik Cumhuriyet Başsavcısı Burak Olgun, adaletin tecellisinde en önemli hususlardan bir tanesinin de ceza adaleti sistemi olduğunu söyledi.

Cumhuriyet savcılığınca soruşturma yapılması, suçlu olduğu tespit edilen kişiler hakkında kamu davası açılması, ceza mahkemelerince suçlarla ilgili yargılamaları gibi konuların ceza adalet sistemini oluşturduğunu ifade eden Olgun, şöyle konuştu:

"Cezanın amacı sadece öç alma olarak değil aynı zamanda bir cezanın ıslah amacı olması gerektiği, verilen cezanın bireyi ıslah etmesi, aynı zamanda topluma yeniden kazandırması, hem toplum hem de birey için caydırıcı olması gerektiği fikri benimsendi. Amacımız cezaevinden çıkan bireyin topluma yeniden adapte olsun tekrar cezaevine dönmesin. Açık cezaevlerinde biz daha çok meslek edindirme faaliyetleri yapıyoruz. Meslek kurslarımız var, aynı zamanda da buralar 'çalışan' cezaevleridir. Bilecik'te Gölpazarı ve Bozüyük örneklerimiz var."

Denetimli Serbestlik Müdürü Erkan Çolak, Sakarya Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yusuf Genç, denetimli serbestlik uzmanı sosyolog Resül Yıldız, denetimli serbestlik uzmanı sosyal hizmet uzmanı Gülçin Güvenç Cinoğlu da birer sunum yaptı.

Panel, BŞEÜ Rektörü Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı'nın katılımcılara teşekkür belgesi vermesiyle sona erdi.

Kaynak: AA / Muhsin Arslan - Güncel
