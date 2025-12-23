Haberler

Eskişehir'de Kaymakamlık personeli, denetimli serbestlik faaliyetleri hakkında bilgilendirildi

Eskişehir'de Kaymakamlık personeli, denetimli serbestlik faaliyetleri hakkında bilgilendirildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Eskişehir Denetimli Serbestlik Müdürlüğü, Tepebaşı Kaymakamlığı personeline yönelik denetimli serbestlik uygulamaları hakkında bilgilendirme toplantısı düzenledi. Toplantıda sistemin ceza adaletindeki rolü ve yürütülen çalışmalar değerlendirildi.

Eskişehir Denetimli Serbestlik Müdürlüğünce Tepebaşı Kaymakamlığında görev yapan personele yönelik denetimli serbestlik faaliyetleri hakkında bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Ali Güven Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uygulama Oteli Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıda, denetimli serbestlik uygulamalarının kapsamı, yürütülen çalışmalar ve sistemin ceza adaletindeki rolüne ilişkin bilgiler verildi.

Etkinliğin, kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesine katkı sağlaması hedeflendi.

Programa, Tepebaşı Kaymakamı Sadettin Yücel, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Metin Ünlü, Tepebaşı İlçe Emniyet Müdürü Ozan Deveci ve Denetimli Serbestlik Müdürü Mehmet Ali Öztaylan ve diğer ilgililer katıldı.

Kaynak: AA / Yavuz Emrah Sever - Güncel
Yeni yılda köprü ve otoyol ücretleri yüzde 25,49 oranında artacak

Yeni yılda köprü ve otoyol ücretlerine yapılacak zam belli oldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Spiker mi casus mu? Ela Rümeysa Cebeci'yle ilgili gündem yaratacak iddia

Spiker değil casus mu? Dosyadaki detay ortalığı karıştırdı
Okul müdürünü vuran 12 yaşındaki öğrencinin paylaşımı hayrete düşürdü

Okul müdürünü vuran 12 yaşındaki öğrencinin paylaşımı hayrete düşürdü
Ela Rümeysa'nın sözleri sonrası gündem oldu! İşte Pablo Escobar'ın bilinmeyenleri

Ela'nın sözleri sonrası gündem oldu! İşte ünlü baronun bilinmeyenleri
Call of Duty'nin yapımcısı Vince Zampella hayatını kaybetti

Dünyaca ünlü oyun yapımcısı korkunç kazada hayatını kaybetti
Spiker mi casus mu? Ela Rümeysa Cebeci'yle ilgili gündem yaratacak iddia

Spiker değil casus mu? Dosyadaki detay ortalığı karıştırdı
Yüksel Yıldırım'dan Fenerbahçe'ye olay tepki: Terbiyesizlik

Yüksel Yıldırım'dan Fenerbahçe'ye olay tepki: Terbiyesizlik
90+1'de gol attı, sevincinde boynunu kırıyordu

90+1'de gol attı, sevincinde boynunu kırıyordu! Bu ismi tanıyorsunuz
title