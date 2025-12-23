Eskişehir'de Kaymakamlık personeli, denetimli serbestlik faaliyetleri hakkında bilgilendirildi

Eskişehir Denetimli Serbestlik Müdürlüğünce Tepebaşı Kaymakamlığında görev yapan personele yönelik denetimli serbestlik faaliyetleri hakkında bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Ali Güven Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uygulama Oteli Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıda, denetimli serbestlik uygulamalarının kapsamı, yürütülen çalışmalar ve sistemin ceza adaletindeki rolüne ilişkin bilgiler verildi.

Etkinliğin, kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesine katkı sağlaması hedeflendi.

Programa, Tepebaşı Kaymakamı Sadettin Yücel, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Metin Ünlü, Tepebaşı İlçe Emniyet Müdürü Ozan Deveci ve Denetimli Serbestlik Müdürü Mehmet Ali Öztaylan ve diğer ilgililer katıldı.