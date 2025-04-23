Demre'de Çocuk Şenliği Coşkusu
Antalya'nın Demre ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında düzenlenen 'Çocuk Şenliği'nde eğlenceli aktiviteler ve gösteriler yapıldı. Jandarma Arama Kurtarma Timi'nin köpek gösterisi büyük ilgi gördü, çocuklar sahnede şarkı performansları sergiledi.
Antalya'nın Demre ilçesinde çocuklar, düzenlenen şenlikte eğlendi.
İlçe Belediyesinin, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında Noel Baba Meydanı'nda organize ettiği "Çocuk Şenliği"nde eğlenceli programlar gerçekleştirildi.
Jandarma Arama Kurtarma Timi'nin istasyonu ve köpek gösterisi de ilgiyle izlendi.
Etkinliğin sonunda sahneye çıkan çocuklar, şarkı performansı sergiledi.
Demre Belediye Başkanı Fahri Duran, tüm çocukların bayramını kutladı.
Kaynak: AA / Ahmet Avcı - Güncel