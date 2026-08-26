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Demokrat Parti Genel Başkanı Uysal'dan Malazgirt Zaferi ve Büyük Taarruz mesajı

Demokrat Parti Genel Başkanı Uysal'dan Malazgirt Zaferi ve Büyük Taarruz mesajı
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Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Malazgirt Zaferi ve Büyük Taarruz'un yıl dönümünü kutlayarak, "Vatan için, Millet için, Devlet için şehadete ermiş kahramanlarımızı, Büyük Kumandan Alparslan'ı, Cumhuriyetimizin Kurucusu Başkomutanımız Atatürk'ü rahmet ve minnetle anıyor, Zafer Haftamızı tebrik ediyorum" dedi.

(ANKARA) - Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Malazgirt Zaferi ve Büyük Taarruz'un yıl dönümünü kutlayarak, "Vatan için, Millet için, Devlet için şehadete ermiş kahramanlarımızı, Büyük Kumandan Alparslan'ı, Cumhuriyetimizin Kurucusu Başkomutanımız Atatürk'ü rahmet ve minnetle anıyor, Zafer Haftamızı tebrik ediyorum" dedi.

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajla Malazgirt Zaferi ile Büyük Taarruz'un yıl dönümlerini ve Zafer Haftası'nı kutladı. Uysal, paylaşımında Malazgirt Zaferi ile Büyük Taarruz'un Türk milleti ve vatan tarihi açısından taşıdığı öneme dikkati çekti.

Malazgirt Zaferi'nin Anadolu'yu vatan kıldığını, Kocatepe'de başlayan mücadelenin ise vatanı kurtardığını belirten Uysal, "Vatan için, Millet için, Devlet için şehadete ermiş kahramanlarımızı, Büyük Kumandan Alparslan'ı, Cumhuriyetimizin Kurucusu Başkomutanımız Atatürk'ü rahmet ve minnetle anıyor, Zafer Haftamızı tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA
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