Demokrat Parti'den PKK'ya Sert Tepki

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Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, PKK'nın fesih kararını değerlendirerek, etnik bölücü siyasete karşı sonuna kadar mücadele edeceklerini açıkladı.

(ANKARA) - Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Pkk'nın fesih kararına ilişkin, "Demokrat Parti olarak ifade ediyoruz ki; Etnik Bölücü siyaset hangi kılığa girerse girsin ister silahlı, ister silahsız onunla sonuna kadar mücadele edeceğiz." dedi.

Uysal, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Pkk'nın fesih kararını değerlendirdi. Uysal, paylaşımında şunları ifade etti:

"Etnik Bölücü Siyasetin nihai programı değişmez! Terörle Mücadele, Etnik Bölücü Siyaset ile mücadelenin bir parçasıdır; ve güya PKK ulusal ve uluslararası alanda terör örgütü damgasıyla yürütemez olduğu siyasi mücadelesini bir ileri etaba taşımak için silahlı mücadeleyi bırakacağını kongre yaptık diyerek kamuoyuna açıklamıştır. ve bugün Pkk, silahlı mücadele ile 'uyanışı sağladığını, Etnik Bölücü Siyasetine devam edeceğini, yeni bir faza geçtiğini' ifade etmektedir. Biz de Demokrat Parti olarak ifade ediyoruz ki; Etnik Bölücü siyaset hangi kılığa girerse girsin ister silahlı, ister silahsız onunla sonuna kadar mücadele edeceğiz. PKK ve lideri Öcalan'a alan tanıyarak milyonlarca vatandaşımızı 'Etnik Bölücü' siyasetin etki sahasına itmekle netice alınmaz!"

Kaynak: ANKA / Güncel
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