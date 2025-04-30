Demokrat Kongre Üyeleri, Gözaltına Alınan Aktivist İçin Protesto Düzenledi

ABD'de Demokrat Kongre üyeleri, Filistin'e destek verdiği gerekçesiyle gözaltına alınan aktivist Mohsen Mahdawi'nin serbest bırakılması için Dışişleri Bakanlığı önünde gösteri yaptı.

ABD Dışişleri Bakanlığının başkent Washington DC'deki binasının önünde düzenlenen protestoya katılanlar, "Mohsen Mahdawi'ye özgürlük" ve "Halk, adil yargılanma talep ediyor" yazılı dövizlerle Trump yönetimine karşı tepkilerini dile getirdi.

Gösteride, Demokrat senatörler Bernie Sanders ve Chris Van Hollen ile Temsilciler Meclisi üyeleri Becca Balint, Ayanna Pressley, Pramila Jayapal, Rashida Tlaib, Nydia Velazquez, Maxwell Frost, Maxine Dexter ve Veronica Escobar konuşma yaptı.

Demokrat Kongre üyeleri, Mahdawi'nin gözaltına alınmasının, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin öğrencileri, göçmenleri ve aktivistleri yargı süreci olmaksızın hedef alma modelinin bir parçası olduğunu savunarak, bu şekilde gözaltına alınanlar arasında Filistinli aktivist öğrenci Mahmud Halil ve Tufts Üniversitesinin Türk doktora öğrencisi Rümeysa Öztürk'ün olduğunu belirtti.

Sanders, konuşmasında, Mahdawi'nin gözaltına alınmasının "yalnızca zalimce ve insanlık dışı değil aynı zamanda anayasaya aykırı olduğunu" belirterek, "Mahdawi bırakın bir suçtan mahkum edilmeyi, suçlanmadı bile ama bu gece hala bir hapishane hücresinde tutuluyor. Trump yönetiminin içinde biraz olsun adalet varsa, Mahdawi derhal serbest bırakılmalıdır." çağrısında bulundu.

Demokrat senatör, "Bu, Trump'ın ülkeyi otoriterliğe sürüklemesine karşı durmamız gereken tarihi bir andır." dedi.

Öztürk'ün gözaltına alınması "adam kaçırma"

Van Hollen, Mahdawi, Halil, Öztürk ve diğerlerinin gözaltına alınmasını "yasa dışı adam kaçırma" şeklinde niteleyerek, bunun ABD'de olmaması gerektiğini söyledi.

Diğer yandan Tlaib, gözaltına alınanların "siyasi tutuklu" olduğunu kaydederek, bu kişilerin serbest bırakılması çağrısında bulundu.

Pressley de gözaltıların, muhalefeti susturmak, yasal süreci kısıtlamak ve topluma korku salmak amacıyla "ABD demokrasisine karşı düzenlenen koordineli saldırının" parçası olduğunu ifade etti.

Balint ise Mahdawi'nin, Vermont toplumunun "değerli üyesi" olduğunu belirterek, "Şu anda bizim adımıza, yaşananlar dehşet verici ve ABD'liler olarak savunduğumuzu söylediğimiz her şeye aykırı." ifadesini kullandı.

ABD'de Filistin'e destek veren öğrencilerin gözaltına alınması

ABD'de Columbia Üniversitesi protestolarına öncülük eden yüksek lisans öğrencisi Filistinli aktivist Mahmud Halil, 8 Mart'ta eşiyle evine giderken bina girişinde gözaltına alınmıştı.

Avukatı Amy Greer, Halil'in, "yeşil kartlı daimi ikametgah sahibi" olarak ABD'de bulunmasına ve eşinin Amerikalı olmasına rağmen Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi yetkililerince tutuklandığını ve yeşil kartının iptal edildiğini belirtmişti.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, sosyal medya platformu X'teki hesabından yaptığı paylaşımda, "Amerika'daki Hamas destekçilerinin vizelerini veya yeşil kartlarını iptal edeceğiz, böylece sınır dışı edilebilecekler." ifadesini kullanmıştı.

Benzer gerekçelerle, Tuft Üniversitesinde doktora yapan Türk öğrenci Rümeysa Öztürk de gözaltına alınmıştı.

Avukat Luna Droubi 15 Nisan'da, 10 yıldır yasal oturma izni bulunan Filistinli müvekkili Mohsen Mahdawi'nin vatandaşlık işlemlerinin son aşaması için Vermont eyaletinde gittiği göçmenlik ofisinde, statüsünün iptal edilerek gözaltına alındığını açıklamıştı.