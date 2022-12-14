Demirtaş'tan İmamoğlu'na manidar destek: Pınarhisar Cezaevi'ne de koyun ki akıbeti aynı olsun

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun YSK üyelerine hakaretten 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası almasına HDP'nin tutuklu eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'tan tepki geldi. Twitter hesabından yaptığı paylaşımda manidar ifadeler kullanan Demirtaş, "Oldu olacak, Ekrem Bey'i Pınarhisar Cezaevine de koyun ki akıbeti aynı olsun" ifadelerini kullandı. Pınarhisar Cezaevi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İBB Başkanlığı döneminde hapis yattığı yer olarak biliniyor.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyelerine hakaret ettiği suçlamasıyla 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı. Hapis kararına birçok kesimden tepkiler yükseldi.

İMAMOĞLU'NA BİR DESTEK DE DEMİRTAŞ'TAN

HDP'nin tutuklu bulunan eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Ekrem İmaoğlu'na destek verdi. Paylaşımında manidar ifadeler kullanan Demirtaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İBB Başkanlığı döneminde hapis yattığı Pınarhisar Cezaevi'ni hatırlattı.

"PINARHİSAR CEZAEVİ'NE DE KOYUN Kİ AKIBETİ AYNI OLSUN"

Demirtaş, paylaşımında şunları söyledi: "Halkın iradesine bu kaçıncı "yargı" darbesi. Bütün hukuksuzluklar er geç halkın kararına çarpıp döner. Oldu olacak, Ekrem Bey'i Pınarhisar Cezaevine de koyun ki akıbeti aynı olsun."

PINARHİSAR CEZAEVİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a 1997 yılında Siirt'te okuduğu bir şiir nedeniyle"halkı din ve ırk farkı gözeterek kin ve düşmanlığa açıkça tahrik etmek" suçlamasıyla dava açılmıştı. Dava sonucunda Erdoğan, Kırklareli'ndeki Pınarhisar Cezaevi'nde 4 ay 10 gün hapis yatmıştı.