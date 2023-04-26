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Demirtaş'ın "İmralı'ya heyet gönderildi" iddiasına Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan yanıt: Açık ve net olarak yalan

Güncel Haberler

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın İmralı'da tutuklu bulunan teröristbaşı Abdullah Öcalan'a heyet gönderildiği iddiasına Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan yanıt geldi. Kalın, "Bunun açık ve net olarak yalan olduğunu ifade etmek isterim. Bunlar belli çevrelerin kendilerine siyasi pirim elde etmek için ortaya atığı iddialardır. Buradan bir netice almaları mümkün değil böyle bir görüşme söz konusu olmamıştır." dedi.

Tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, dün sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İmralı'ya bir heyet gönderdiğini iddia etti. Demirtaş paylaşımında "Erdoğan, İmralı'ya heyet gönderip ne istemiş olabilir sizce? İstediğini alamayınca yine hepimizi "terörle" iş birliği yapmakla suçlamaya başladı anlaşılan." ifadelerini kullandı.

Demirtaş'ın 'İmralı'ya heyet gönderildi' iddiasına Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan yanıt: Açık ve net olarak yalan

"SİYASİ PRİM ELDE ETMEK İÇİN ORTAYA ATILAN BİR İDDİA"

Bugün bir açıklama yapan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, söz konusu iddianın yalan olduğunu açıkladı. Kalın, "İmralı ile görüşme oldu' iddiası dün ortaya atıldı, bunun açık ve net olarak yalan olduğunu ifade etmek isterim. Bunlar belli çevrelerin kendilerine siyasi pirim elde etmek için ortaya atığı iddialardır. Buradan bir netice almaları mümkün değil böyle bir görüşme söz konusu olmamıştır." dedi.

Gözde Nur Bayar
Gözde Nur Bayar
Gündem Editörü Haberler.com - Güncel

Selahattin Demirtaş Abdullah Öcalan İbrahim Kalın Güncel Haberler

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