Demirköy'de yol yapım çalışması sürüyor

Demirköy Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Hamdibey Mahallesi'nde beton yol çalışmasında bulunuyor. Ekiplerin çalışmalarını inceleyen Belediye Başkanı Recep Gün, çalışmalar hakkında bilgi aldı. Gün, en kısa sürede çalışmaları tamamlayıp yolu araç ve yaya trafiğine açmayı hedeflediklerini belirtti. Kırklareli'nde 'Atıl Seraların Üretime Kazandırılması Projesi' sürüyor. İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce yürütülen proje kapsamında hibe almaya hak kazanan üreticilerin listesi açıklandı. İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy, yaptığı yazılı açıklamada, il proje uygulama komisyonunun aldığı karar ile proje için yapılan müracaatların tamamı değerlendirildiğini bildirdi. Hibe desteği almaya hak kazanarak asil listede bulunan üreticilerin 9 ağustosa kadar il ve ilçe müdürlüklerine başvuru yapmaları gerektiğini belirten Aksoy, üreticilerin kendileri için belirlenmiş olan katkı paylarını ödeyip proje hibe sözleşmesini imzalamaları gerektiğini kaydetti.