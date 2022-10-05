Demirel'in efsane fotoğrafının öyküsü! Bu pozu yakalayan kişiyi bizzat ödüllendirdi

Türk siyasetine damga vuran isimlerin başında gelen Süleyman Demirel'in Azerbaycan Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev'i havaalanında uğurladığı sırada gözlüğünün tek camı düşer. Bu olaydan sonra Demirel için "Korsan Baba" yakıştırmaları yapılır. Bu söylemlerden rahatsız olması beklenen Demirel, büyük bir siyasi olgunluk göstererek fotoğrafı çeken Fatih Arıkan'ı bizzat çağırarak ödüllendirir.

9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in yıllar önce Azerbaycan Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev'i havaalanında uğurlarken çekilen fotoğraf, ilginç hikayesiyle dikkat çekiyor.

MEŞHUR FOTOĞRAFIN HİKAYESİ

Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in havalimanında düzenlenen tören sırasında güneş gözlüğünün tek camı düşer. Demirel'in o anı, gözlüğünü çıkarmadan evvel alandaki fotoğrafçılardan Fatih Arıkan tarafından ölümsüzleştirilir. Bu karenin basında yer almasından sonra Demirel için "Korsan Baba" yakıştırması yapılır.

ÖDÜLÜ BİZZAT VERDİ

Bu dönemde bazı kesimler, Demirel'in bu yaklaşıma kızacağını ve yapılan yakıştırmaya tepki göstereceğini düşünür. Ancak nüktedan tarzıyla tanınan Demirel, bu fotoğrafa ve "Korsan Baba" ifadesine hiç de tahmin edildiği gibi kızmaz. Aksine fotoğrafını çeken Fatih Arıkan'a bizzat kendisi ödül takdim eder.