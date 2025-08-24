Demirci'de SOLOTÜRK Prova Uçuşu Heyecanı

Manisa'nın Demirci ilçesinde SOLOTÜRK tarafından Kurtuluş Festivali öncesinde keşif ve prova uçuşu yapıldı.

SOLOTÜRK tarafından 27 Ağustos Çarşamba günü yapılacak olan Demirci Akıncıları Selamla uçuşu öncesinde alan keşif ve prova uçuşu gerçekleştirildi.

Vatandaşlar prova uçuşunu Eğitim Fakültesi suni çim sahası ile evlerinin balkonlarından izledi.

Demirci Kaymakamı Fatih Bayram ve Belediye Başkanı Erkan Kara da prova uçuşunu vatandaşlarla birlikte izledi.

Gösteri uçuşunun ardından alana gelen SOLOTÜRK pilotlarına yoğun ilgi gösteren vatandaşlar hatıra fotoğrafı çektirdi.

Demirci Belediye Başkanı Erkan Kara, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Kurtuluş Festivali'nin 30 Ağustos'a kadar devam edeceğini söyledi.

Demirci'de ilk kez hafta boyu sürecek sosyal ve kültürel anlamda bir festival düzenlediklerini belirten Kara, "Festivalimize SOLOTÜRK tarafından yapılacak olan Demirci Akıncıları Selamlama uçuşu ayrı bir güzellik katacak. Birbirinden özel sanatçıların sahne alacağı festivalimize tüm Manisa'yı ve Ege'yi davet ediyorum." dedi.