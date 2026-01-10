Manisa'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu

MANİSA'nın Demirci ilçesinin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu. Yağışla birlikte ortaya çıkan manzara, dron ile görüntülendi.

Demirci ilçesinin yüksek kesimlerinde gece saatlerinden itibaren kar yağışı etkili oldu. Kar yağışı ile birlikte Demirci Dağı ile Akçakertik ve Başalan yolu, beyaza büründü. Kar yağışının ardından dron ile görüntülenen bölgelerde, güzel görüntüler oluştu. Bölgede ekipler olası kar yağışına karşı hazır bekletilirken; yetkililer, yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı nedeniyle sürücülerin dikkatli olmaları ve zincirsiz yola çıkmamaları konusunda uyarılarda bulundu.