Demirci'de depreme dayanıksız okul binası yıkılıp yeniden yapılacak

AK Parti Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, Demirci ilçesinde depreme dayanıksız olduğu tespit edilen Ziya Gökalp Nurettin Kelem Ortaokulunun yıkılıp yeniden inşa edileceğini bildirdi.

Yenişehirlioğlu, yaptığı yazılı açıklamada, deprem yönetmeliğine uygun şekilde yeniden inşa edilecek okulun ihalesinin 6 Ocak'ta gerçekleştirileceğini belirtti.

Projede 8 dersliğin yanı sıra, anasınıfı, fen ve resim derslikleri, çok amaçlı salon, rehberlik servisi, kütüphane, yemekhane, kantin, mescit ve öğrencilerin sosyal-kültürel gelişimini destekleyecek çeşitli alanların yer alacağını aktaran Yenişehirlioğlu, şunları kaydetti:

"Eğitime yapılan her yatırım, ülkemizin geleceğine atılan en kıymetli adımdır. Demirci'mizin köklü okullarından Ziya Gökalp Nurettin Kelem Ortaokulu için modern, tam donanımlı yeni bir bina yapım süreci başlıyor. Eğitimi gelişimin temeli olarak gören vizyonumuzun mimarı Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a ve eğitime verdiği destekler için Milli Eğitim Bakanımız Yusuf Tekin'e şükranlarımı sunuyorum. Bu yatırım Manisa'mıza ve evlatlarımıza hayırlı olsun."