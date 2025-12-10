Haberler

Demirci'de depreme dayanıksız okul binası yıkılıp yeniden yapılacak

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

AK Parti Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, Demirci ilçesinde depreme dayanıksız olduğu tespit edilen Ziya Gökalp Nurettin Kelem Ortaokulunun yıkılıp yeniden inşa edileceğini bildirdi.

AK Parti Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, Demirci ilçesinde depreme dayanıksız olduğu tespit edilen Ziya Gökalp Nurettin Kelem Ortaokulunun yıkılıp yeniden inşa edileceğini bildirdi.

Yenişehirlioğlu, yaptığı yazılı açıklamada, deprem yönetmeliğine uygun şekilde yeniden inşa edilecek okulun ihalesinin 6 Ocak'ta gerçekleştirileceğini belirtti.

Projede 8 dersliğin yanı sıra, anasınıfı, fen ve resim derslikleri, çok amaçlı salon, rehberlik servisi, kütüphane, yemekhane, kantin, mescit ve öğrencilerin sosyal-kültürel gelişimini destekleyecek çeşitli alanların yer alacağını aktaran Yenişehirlioğlu, şunları kaydetti:

"Eğitime yapılan her yatırım, ülkemizin geleceğine atılan en kıymetli adımdır. Demirci'mizin köklü okullarından Ziya Gökalp Nurettin Kelem Ortaokulu için modern, tam donanımlı yeni bir bina yapım süreci başlıyor. Eğitimi gelişimin temeli olarak gören vizyonumuzun mimarı Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a ve eğitime verdiği destekler için Milli Eğitim Bakanımız Yusuf Tekin'e şükranlarımı sunuyorum. Bu yatırım Manisa'mıza ve evlatlarımıza hayırlı olsun."

Kaynak: AA / Nurullah Kalay - Güncel
Geçen yıl doğru bilmişti! Bankacılık devi 2026 asgari ücreti için net rakam verdi

Dünyaca ünlü banka, 2026 asgari ücreti için net rakam verdi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hemcinsini Kadıköy'in ortasında yakan kadının mesleği şaşırttı! İfadede vahim uyuşturucu iddiası

Hemcinsini Kadıköy'in ortasında yakan kadının mesleği şaşırttı
'Hıdır baba'nın acı kaybı sanat dünyasını sarstı

'Hıdır Baba'nın acı kaybı sanat dünyasını sarstı
9 yaşındaki çocuk, 8 yaşındaki çocuğun kolunu kırarak intikam aldı

9 yaşındaki çocuk, 8 yaşındaki arkadaşından böyle "intikam" aldı
Rus turist olayı bambaşka çıktı! Gizli çekim yaparken yakalanmış, bir de şantaj yapmış

Rus turist olayı bambaşka çıktı! Gizli çekim yaparken yakalanmış
Hemcinsini Kadıköy'in ortasında yakan kadının mesleği şaşırttı! İfadede vahim uyuşturucu iddiası

Hemcinsini Kadıköy'in ortasında yakan kadının mesleği şaşırttı
Nihat Kahveci'den Galatasaray hakkında olay iddia

Nihat Kahveci'den Galatasaray hakkında olay iddia
İşe her gün 40 dakika erken geldiği için kovuldu

İşe her gün 40 dakika erken gelmesi başına bela açtı
Ece Sükan'dan derin dekolte: Kapatmasa daha iyi olurmuş

İddialı dekoltesiyle geceye damga vurdu! Yorumlar bomba
Kürk ve deri tutkunlarına müjde! LUIGI Deri, Türkiye'de perakende satışa başladı

Köklü üretici markası Türkiye'de perakende satışa başladı
Türk futbolunun bittiğinin özeti! Tutuklanan kalecinin şok eden mesajları: Kg oyna ben yerim

Tutuklanan kalecinin şok eden mesajları: Kg oyna ben yerim
Bakan Şimşek ipucunu verdi! Memur ve emekli zammı belli oldu gibi

Bakan Şimşek ipucunu verdi! Memur ve emekli zammı belli oldu gibi
Bedelli askerlik ücretine rekor zam geliyor! Yeni ücret belli oldu

Bedelli askerliğe rekor zam! Yeni ücret belli oldu
Güpegündüz ev sahibini kalbinden vurarak öldürdü

Güpegündüz ev sahibini kalbinden vurarak öldürdü
title