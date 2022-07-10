'Demir Yumruk' raporu: Organizasyon saadet zincirine dönmüş

ANKARA merkezli 29 ilde düzenlenen ve 29 şüphelinin tutuklandığı 'Demir Yumruk' soruşturması kapsamında, Melih Karabacak grubu ile ilgili hazırlanan bilirkişi raporunda, örgütün paravan olarak kurduğu ve milyonlarca lira işlem hacmine ulaşmış firmalara ait tek bir çalışan, depo ve nakliye aracının olmadığı bilgisi yer aldı. Raporda, organizasyonun neredeyse saadet zincirine döndüğü, aynı aileden bazen birkaç kuşak üzerine şirketler kurulduğu belirtildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, 3 ayrı suç örgütüne yönelik 29 ilde düzenlenen 'Demir Yumruk' operasyonunda gözaltına alınan şüphelilerden, aralarında Erol Eşrefoğlu (Evcil), Hüseyin Eryılmaz ve Melih Karabacak'ın da bulunduğu 29'u tutuklandı. Suç örgütlerine yönelik yürütülen soruşturma aşamasında vergi müfettişlerince hazırlanan raporlar da dosyada yer aldı. Melih Karabacak grubuna yönelik hazırlanan raporda örgütün çalışma detayları yer aldı. Raporda, suç örgütünün yapısının uzun yılların birikimi sonucunda ortaya çıktığı aktarılarak, "Organizasyon o kadar karmaşık hale getirilmiştir ki bugüne kadar yapılan vergi incelemelerinde bu yapıyı kurup yöneten kişilere ulaşmak neredeyse imkansız hale gelmiştir" denildi.