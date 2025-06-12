Demet Akalın'dan Minik Hayranına Jest: İznik'te Piknik Yapıldı

Demet Akalın'dan minik hayranına jest

BURSA - Geçtiğimiz hafta Yalova'daki konserinde küçük hayranı ile sahnede sorun yaşadığı iddia edilen ünlü şarkıcı Demet Akalın, İznik'e gelerek minik hayranına jest yaparak piknik yaptı.

Ünlü şarkıcı Demet Akalın geçen hafta Yalova'da konser verdiği esnada iddiaya göre minik bir hayranı sahneye çıkarak Akalın'a sarılmıştı. İddiaya göre şarkıcı Akalın, minik hayranı ile fotoğraf çekinmediği için minik hayranı gözyaşları içerisinde sahneden korumaları tarafından alındı.

Olay sonrası minik hayranı Medine'nin gönlünü almak için Bursa'nın İznik ilçesine gelen Demet Akalın, İznik gölü sahilinde Medine ve ailesi ile piknik yaptı. Burada çocuklarla yakar top oynayan Akalın İhlas Haber Ajansı'na da özel açıklamada bulundu.

Akalın şöyle konuştu;

"Biz konuştuk. Başka bir konserimize gelecek ve orada dans edeceğiz. Biz isterdik ki hava güzel olsun İznik Gölü'ne girelim. Benim fotoğrafçım parmağımı menteşeye sıkıştırdı ve ben çığlıkla çıktım. İkinci şarkıdaydık. Zaten o sırada benim aklım fikrim parmağımı buza batırmaktaydı. Ama ben güzel gönül almayı bilirim. Bak kaç tane çocuğun gönlü hoş oldu. Bir daha İznik'e geleceğim. İznik'ten yer almak istiyorum güzel yatırımlık yerler varmış."