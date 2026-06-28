Bursa'da "Türkiye Kültür Yolu Festivali" başladı
Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın düzenlediği Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında Bursa FSM Hastane Alanı'nda konser veren pop şarkıcı Demet Akalın, eski ve yeni şarkılarıyla Bursalı müzikseverlere unutulmaz bir gece yaşattı.
Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen "Türkiye Kültür Yolu Festivali"'nde pop şarkıcı Demet Akalın sahne aldı.
FSM Hastane Alanı'nda gerçekleştirilen konsere Bursalı müzikseverler konser öncesinde alanı doldurdu.
Şarkıcı Demet Akalın eski ve son albümünden oluşan repertuvarı Bursalı müzikseverler ile paylaştı.
Zaman zaman alanı dolduran sanatseverlerinde şarkılara eşlik ettiği görüldü.
Konser sonunda Demet Akalın Bursalı müzikseverler tarafından uzun süre alkışlandı.
Kaynak: AA / Fatma Nur Söğütlü