(TBMM) - DEM Parti Mersin Milletvekili Perihan Koca, Kızılcahamam Soğuksu Milli Parkı'nda anne bozayı ve yavrusunun ateşli silahla öldürülmesine tepki göstererek "Anne ve yavru ayıyı kim vurdu? Bu talimatı kim verdi? Diğer yavrulara ne oldu?" diye sordu. Koca, Tarım ve Orman Bakanı'ndan olayın aydınlatılmasını istedi.

DEM Parti Mersin Milletvekili Perihan Koca, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, fon vurgununa ilişkin soruşturma süreci ile Kızılcahamam'da anne bozayı ve yavrusunun öldürülmesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Fon vurgununa ilişkin Meclis'te henüz bir araştırma komisyonu kurulmadığını ve fon listelerinin açıklanmadığını söyleyen Koca, "Vurgunun üzerinden günler, haftalar ve hatta aylar geçti, geçmeye de devam ediyor. Bizzat AKP'nin önde gelen isimleri ortada bir suç örgütü vardır diye beyanlarda bulunmuş olmasına rağmen hala Meclis'te fon soruşturmasına dair bir komisyon dahi kurulmadı, kurulamadı. Hala fon listeleri açıklanmadı" diye konuştu.

Fon listelerinin açıklanmamasının nedeninin mevcut sistemin yapısından kaynaklandığını savunan Koca, şöyle konuştu:

"Listeler açıklanmıyor çünkü başından beri defaatle ifade ettiğimiz, defaatle söylediğimiz gibi bu vurgun, kurulan saray rejiminin özünü, mayasını oluşturuyor. Bu vurgun, kurulan sistemin aklını, ruhunu, omurgasını oluşturuyor. Listeler açıklanmıyor çünkü saray rejimi, 'Biz bu halkı daha fazla nasıl soyarız?'ın hesabını, kitabını yapan bir düzen kurmuş durumda. Vurgun tezgahı üzerine kurulmuş durumda bu sistem, suç ortaklığı üzerine kurulmuş durumda bu sistem, bu rejim. Listeler açıklanmıyor çünkü aşağıdan yukarıya her gün ortaya çıkıyor ki hepsi bu işin içindeler."

Koca, Akın Gürlek'in geçtiğimiz günlerde 85 kişiden gönüllü iade kapsamında toplam 44,58 milyar lira iade edildiğini açıkladığını hatırlatarak "Ama kimdir bu 85 kişi? Kimlerdendir? Siyasi bağlantıları nelerdir bu isimlerin? Ne alıp ne vermişlerdir? Hiçbir bilgi yok, hiçbir açıklama yok. 'Gereğini yapıyoruz' hamaseti etrafında büyük büyük laflar edip aslında hiçbir şey yapmamanın pratiğini işletiyorlar başından beri ve geldiğimiz aşamada mevzuyu anbean soğutmaya çalışıyorlar. Üzerini örtmeye çalışıyorlar" ifadelerini kullandı.

Fon vurgununun üzerinin örtülemeyeceğini savunan Koca, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Devletin bütün kurumlarına çökmüş, her yeri gerçek manada bir vurgun mecrasına, vurgun mahalline dönüştürmüş durumdalar. Dolayısıyla paçalarından akan bu pislikle birlikte geldiğimiz aşamada AKP'nin artık bir parti değil, bir suç örgütü olduğu kendi tabanı tarafından da netleşmiş durumda, teyit edilmiş durumda. Ve artık AKP için yolun sonuna gelindiği de her geçen gün açığa çıkar vaziyette."

"MİLLİ PARKLAR YAŞATMAK ÜZERİNE KURULMUŞTUR"

Koca, Ankara'nın Kızılcahamam ilçesindeki Soğuksu Milli Parkı'nda bir anne bozayı ile yavrusunun ateşli silahla öldürülmesine de tepki gösterdi. Yaban hayata yönelik saldırının insani, vicdani ve hukuki açıdan kabul edilemez olduğunu belirten Koca, milli parkların mesire alanına dönüştürülmesinin ve insan atıklarının park içerisinde bulunmasının da başlı başına bir sorun ve ihmal olduğunu söyledi.

Milli parkların temel amacının yaban hayatı korumak olduğunu vurgulayan Koca, şöyle konuştu:

"Milli parkın mantığı zaten yaban hayatı korumakken, o bozayılar o yaşam alanında sözüm ona koruma altındayken, bozayılar uluslararası sözleşmelerle güvence altına alınmışken, emziren anne hayvanların, dişi hayvanların hiçbir koşulda öldürülemeyeceği hukuken de güvence altına alınmışken, DKMP'lerde liyakatsiz yöneticiler o koltukları işgal ettikleri için, iş bilmedikleri için açık açık bir katliam yaşandı."

Kızılcahamam'daki olayın ardından Bursa Uludağ Milli Parkı'nda da benzer bir katliam girişimi olabileceğine ilişkin ihbarlar aldıklarını belirten Koca, "Buradan hemen bu katliam sonrasında da Bursa DKMP Şefliği'ni ve Tarım ve Orman Bakanlığı'nı uyarmak istiyoruz. Milli parkın, yaban hayatın, ekosistemin ne olduğunu öğrenip o koltuklarda öyle oturun ya da o koltuklardan inin, istifa edin. Milli parklar yaşatmak üzerine kurulmuştur, öyle olması gerekir" dedi.

"ANNE VE YAVRU AYIYI KİM VURDU?"

Koca, Kızılcahamam'daki bozayı katliamına ilişkin soru önergesi verdiklerini belirterek Tarım ve Orman Bakanı'ndan derhal açıklama beklediklerini söyledi. Olayın aydınlatılması için yanıt bekledikleri soruları sıralayan Koca, "Anne ve yavru ayıyı kim vurdu? Bu talimatı kim verdi? Diğer yavrulara ne oldu? Olayla ilgili bir tahkikat var mı? Var diyorsunuz ama bunun pratik aşamaları neler? Bu tahkikat şu anda hangi aşamada? Derhal cevap bekliyoruz. Bu olayın, bu katliamın başka katliamlar yaşanmasın diye de takipçisi olmaya devam edeceğiz" diye konuştu.