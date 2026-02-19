Dem Partili Koca: Erdoğan ve Şürekasının Mutlak Saltanatının Kurulacağı Faşist İlerleme İçin Tüm Tuşlara Basılmış Durumda

(ANKARA) - Dem Parti Mersin Milletvekili Perihan Koca, yeni bakan atamalarına ilişkin "19 Mart siyasi darbesiyle beraber siyasi iktidarın tüm tuşlara basarak faşizmin rengini koyulaştırdığını görüyoruz. Erdoğan ve şürekasının mutlak saltanatının, hükümranlığının kurulacağı bir faşist ilerleme için tüm tuşlara basılmış durumda. Faşizmin renginin koyulaştığı bir gidişatın içerisindeyiz. Bu bariyeri ancak ve ancak halkın birliği ve faşizme karşı yan yana gelişi durdurabilir" dedi.

DEM Parti Mersin Milletvekili Perihan Koca, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, ramazan ayı öncesinde artan hayat pahalılığına, gıda fiyatlarına ve siyasi gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Koca, "Bugün itibarıyla ramazan sofraları kurulmaya başlanacak. Ama ne yazık ki emekçi milyonlar sofrasını bollukla, bereketle, rahmetle değil, yoksullukla açacaklar" dedi. Yoksulluk ve açlık sınırına dikkati çeken Koca, "Bugün yoksulluk sınırının 100 bin lirayı, açlık sınırının 31 bin lirayı aştığı koşullarda 28 bin liralık bir sefalet ücretine mahküm edilen emekçi milyonların ekmeği, sofrası küçüldükçe küçülüyor" ifadelerini kullandı.

Türkiye'de yaklaşık 45 milyon insanın kredi kartı borçlarıyla mücadele ettiğini söyleyen Koca, "Sofrasına ekmek götürebilmek için yoksul milyonların, emekçi yurttaşlarımızın icra kapılarında süründürüldüğü, boğuştuğu bir Türkiye gerçekliği yaşanıyor" diye konuştu.

"Havuz ve yandaş medyaları aracılığıyla tam da Ramazan ayında bir provokasyon peşindeler"

Gıda fiyatlarındaki artışa ilişkin değerlendirmede bulunan Koca, "Dünya gıda fiyatları endeksine göre tüm dünyada gıda fiyatları yüzde 4 gerilemiş vaziyette ama bizdeyse, ülkemizde ise gıda fiyatları oranı yüzde 638 oranında artmış durumda" ifadelerini kullandı. Koca, konuşmasına şöyle devam etti:

"Yoksullar açısından hayat pahalılığı alıp başını gitmişken, boğazımızdan geçmeyen ekmek gerçekliği varken, soframıza koyamadığımız ekmek sorunumuz baş sorunumuz varken, bu mesele artık bu kadar yaşamsalken ülkeyi yönetenler, bizzat siyasi iktidar dini istismar ederek, İslam'ı suistimal ederek, insanların inançlarıyla oynayarak havuz ve yandaş medyaları aracılığıyla tam da Ramazan ayında bir provokasyon peşindeler."

Geçtiğimiz günlerde iktidarın yandaş kanallarından bir tanesinde, ATV ekranlarında bir dizi yayınlandı ve bu dizide insanların gerçekten kimlikleri, inançları üzerinden ayrıştırılmaya çalışıldığını gördük. Sofradaki domuz eti tartışması ile beraber son derece ucuz ve sefil bir şekilde uydurma bir senaryoyla Müslüman-laik, Müslüman-seküler tartışmasının yeniden kaşınmaya çalışıldığını, buradan bir gerilim, bir çatışma yaratılmaya çalışıldığını, provokasyon tezgahlanmaya çalışıldığını bizzat gördük."

"23 yılda biz ne yazık ki haram yemenin, yalanın, dolanın, fitnenin tarihini yazan iktidarla karşı karşıya kaldık"

Laikliğin din düşmanlığı gibi gösterilmeye çalışıldığını belirten Koca, "Laiklik, seküler dediğimiz şey sanki din düşmanlığıymış gibi gösteriliyor. Sanki Müslüman düşmanlığıymış gibi gösteriliyor. Müslümanlık aslında haram yememekti, kul hakkı yememektir, yalan söylememektir. Fitneden uzak durmaktır. Yalandan, dolandan, iftiradan sakınmaktır aynı zamanda. 23 yıllık pratiğin içerisinde biz ne yazık ki haram yemenin, yetim hakkı yemenin, kul hakkı yemenin, yalanın, dolanın, fitnenin, iftiranın tarihini yazan bir iktidar gerçekliği ile karşı karşıya kaldık" ifadelerini kullandı.

"Akın Gürlek makama geldiği günden bu yana, Cumhuriyet Halk Partisi'ne yönelik yeni yaptırımlar konuşulmaya başlandı"

Koca, İçişleri ve Adalet Bakanlığı atamalarına ilişkin de değerlendirmelerde bulunarak, söz konusu değişikliklerin "şeklen ve biçimsel olarak yapılmış bir kabine revizyonu" olarak görülemeyeceğini söyledi. Koca, "Bu atamaların kendisi, Akın Gürlek'in o koltuğa oturtulması bir savaş kabinesi hazırlığının adımıdır. Akın Gürlek'in orada olmasının misyonu da budur" ifadelerini kullandı.

Türkiye'de temel hak ve özgürlüklerin gasbedildiğini söyleyen Koca, şu ifadeleri kullandı:

"Akın Gürlek çok şaibeli bir şekilde yine Anayasa hiçe sayılarak Türkiye tarihine kazınacak bir fotoğrafla yeminini etti. Birçok itiraza rağmen o yemini etmiş oldu. ve makama geldiği ilk günden bu yana, Cumhuriyet Halk Partisi'ne yönelik yeni yaptırımlar konuşulmaya başlandı."

Yeni basınçlar, hukuksuzluklar, anayasasızlığın bin bir türlüsünün yine ve yeniden karşımızda olacağının emareleri ifade edilmeye başlandı. Örneğin birileri Cumhuriyet Halk Partisi'ne bir seçim dönemine doğru giderken hazine yardımının kesileceğini ifade etmeye başladı. Yazıp çizmeye başladı. Yine mutlak butlan kararı alınıp partiye kayyum atanacağını söylemler ifade edilmeye başlandı.

Özellikle 19 Mart siyasi darbesiyle beraber siyasi iktidarın tüm tuşlara basarak faşizmin rengini koyulaştırdığını görüyoruz ve şimdi bu atamalarla beraber söyleyebiliriz ki seçimsiz seçim döneminin tuşlarına da hazırlık başlanmış durumda.

Gerçekten Erdoğan ve ailesinin, Erdoğan ve şürekasının mutlak saltanatının, hükümranlığının kurulacağı bir faşist ilerleme için tüm tuşlara basılmış durumda. Gerçekten karanlık bir gidişatın içerisindeyiz. Faşizmin renginin koyulaştığı bir gidişatın içerisindeyiz. Bu bariyeri ancak ve ancak halkın birliği ve faşizme karşı yan yana gelişi durdurabilir."

Kaynak: ANKA