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DEM Partili Hatimoğulları, Vartinis'te 7'si çocuk 9 insanın katledildiğini hatırlattı

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DEM Partili Hatimoğulları, Vartinis'te 7'si çocuk 9 insanın katledildiğini hatırlattı
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DEM Parti Eş Genel Başkanı Hatimoğulları, Vartinis Davası'na ilişkin açıklamasında 33 yıl önce 7'si çocuk 9 insanın katledildiğini hatırlattı. Bireysel başvurunun bugün Anayasa Mahkemesi önünde olduğunu belirten Hatimoğulları, Vartinis'i unutmayacaklarını söyledi.

(ANKARA) - Dem Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, "Vartinis'te ve nicesinde hakikatin açığa çıkarılması, geçmişle yüzleşilmesi ve adaletin sağlanması toplumsal barışa karşı tarihsel bir sorumluluktur. Vartinis'i unutmadık, unutmayacağız. Katledilen canlarımızı saygıyla anıyorum" dedi.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, Vartinis Davası'na ilişkin açıklama yaptı. Hatimoğulları, X hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"33 yıl önce Vartinis'te bir ev ateşe verildi, 7'si çocuk 9 insan katledildi. O yangın sönmedi, adalet arayışımız bitmedi. Vartinis de insanlığa karşı işlenen diğer suçlarda olduğu gibi cezasızlığa terk edildi. İnsanlığa karşı suçlar zamanaşımına sığdırılamaz, cezasızlıkla unutturulamaz. Davanın zamanaşımıyla düşürülmesine karşı yapılan bireysel başvuru bugün Anayasa Mahkemesi'nin önünde. Vartinis'te ve nicesinde hakikatin açığa çıkarılması, geçmişle yüzleşilmesi ve adaletin sağlanması toplumsal barışa karşı tarihsel bir sorumluluktur. Vartinis'i unutmadık, unutmayacağız. Katledilen canlarımızı saygıyla anıyorum."

Kaynak: ANKA
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