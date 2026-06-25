DEM Parti'li Çiçek'ten NATO Zirvesi öncesi gözaltılara soru önergesi

(TBMM) - NATO Zirvesi öncesi Ankara'da yürütülen operasyonlar ve eylem yasaklarını TBMM gündemine taşıyan DEM Parti'li Cengiz Çiçek, gözaltılarda yaşandığı öne sürülen hak ihlalleri ve polis şiddeti iddialarına ilişkin İçişleri Bakanlığı'ndan açıklama talep etti.

DEM Parti İstanbul Milletvekili Cengiz Çiçek, NATO Zirvesi öncesinde Ankara'da gerçekleştirilen kitlesel gözaltılar ve toplantı-gösteri yasaklarını Meclis gündemine taşıdı. Çiçek, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı'na yazılı soru önergesi verdi.

Çiçek, NATO Zirvesi öncesinde Ankara Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen operasyon kapsamında yüzlerce kişinin gözaltına alındığını hatırlatarak, aralarında siyasetçi, sendikacı, gazeteci, akademisyen, avukat ve LGBTİ artı aktivistlerinin de bulunduğu çok sayıda yurttaşın gözaltına alınmasının ciddi hak ihlallerini beraberinde getirdiğini belirtti.

Çağdaş Hukukçular Derneği Ankara Şubesi'nin açıklamasına da değinen Çiçek, "Ankara TEM Şube'de gözaltı işlemlerini takip eden avukatın darp edilmesi, müvekkilinin merdivenden itilerek düşürülmesi ve tutanak tutmak üzere gelen Ankara Barosu yetkilisinin binaya alınmamasının gözaltı süreçlerinde polis şiddeti ve cezasızlık tartışmalarını derinleştirdiğini" ifade etti.

Kitlesel gözaltılar ile toplantı ve gösteri yasaklarının birlikte değerlendirilmesi gerektiğini ifade eden Çiçek, NATO Zirvesi öncesinde demokratik siyaset alanının ve toplumsal muhalefetin hedef alındığını, güvenlik gerekçesinin demokratik hakların sınırlandırılmasının ve toplumsal itirazların bastırılmasının aracı haline getirildiğini savundu.

"BU UYGULAMALARIN KAMU GÜVENLİĞİYLE İLİŞKİSİ NEDİR?"

Çiçek'in İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi tarafından yanıtlanmasını istediği sorular ise şöyle:

"NATO Zirvesi öncesinde aralarında siyasetçi, sendikacı, gazeteci, akademisyen, avukat ve LGBTİ artı aktivistlerinin bulunduğu yüzlerce yurttaşın şafak baskınlarıyla gözaltına alınmasının dayanağı nedir? Bu kişilerin demokratik ve barışçıl faaliyetleri kamu güvenliği tehdidi olarak mı değerlendirilmiştir? 'Operasyon Turkuaz' kapsamında gerçekleştirilen kitlesel gözaltılar ve toplantı-gösteri yasaklarıyla NATO Zirvesi öncesinde demokratik muhalefetin ve toplumsal itirazların baskı altına alınması mı amaçlanmıştır? Bu uygulamaların kamu güvenliğiyle ilişkisi nedir?"

Toplumsal ve siyasal alanda görünürlüğü bulunan gazeteci, avukat, akademisyen, sendikacı ve siyasetçilerin şafak baskınları, kapı kırmalar ve ters kelepçe uygulamalarıyla gözaltına alınmasının amacı nedir? Bu uygulamalarla kamuoyuna ve demokratik muhalefete nasıl bir mesaj verilmek istenmiştir? Ankara'da 13 gün süreyle tüm toplantı ve gösterilerin yasaklanmasının gerekçesi nedir? Bu yasak kararıyla Anayasa'nın 34'üncü maddesiyle güvence altına alınan toplantı ve gösteri hakkı fiilen ortadan kaldırılmamış mıdır?

Ankara TEM Şube'de gerçekleşen polis şiddetiyle ilgili sorumlu kolluk personeli hakkında idari veya adli soruşturma başlatılmış mıdır? Başlatılmamışsa gerekçesi nedir? Tutanak tutmak üzere gelen Ankara Barosu yetkilisinin binaya alınmamasının hukuki gerekçesi nedir? Bu uygulama, kolluk görevlilerinin eylemlerinin denetlenmesini engelleyerek cezasızlık pratiğini güçlendirmemekte midir?"

Kaynak: ANKA