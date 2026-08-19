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DEM Parti'den HPV aşısı için ücretsiz aşılama çağrısı

DEM Parti'den HPV aşısı için ücretsiz aşılama çağrısı
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DEM Parti Erzurum Milletvekili Meral Danış Beştaş, HPV aşısının bir lüks değil, kanseri önleyen koruyucu bir sağlık hizmeti olduğunu belirterek, aşının ücretsiz uygulanması çağrısında bulundu. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nun "Türkiye'nin HPV profili farklı" açıklamasının yıllardır beklenen ücretsiz aşılama konusunda yeni bir belirsizlik yarattığını söyleyen Beştaş, "HPV aşısı gerekli, erişilebilir ve ücretsiz olmalıdır" dedi.

(ANKARA) - Dem Parti Erzurum Milletvekili Meral Danış Beştaş, HPV aşısının bir lüks değil, kanseri önleyen koruyucu bir sağlık hizmeti olduğunu belirterek, aşının ücretsiz uygulanması çağrısında bulundu. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nun " Türkiye'nin HPV profili farklı" açıklamasının yıllardır beklenen ücretsiz aşılama konusunda yeni bir belirsizlik yarattığını söyleyen Beştaş, "HPV aşısı gerekli, erişilebilir ve ücretsiz olmalıdır" dedi.

DEM Parti Erzurum Milletvekili Meral Danış Beştaş, sosyal medya hesabından, HPV aşısına ilişkin paylaşım yaptı. Beştaş, "HPV aşısı bir lüks değildir, kanseri önleyen bir koruyucu sağlık hizmetidir. Sağlık Bakanı'nın 'Türkiye'nin HPV profili farklı' açıklaması, yıllardır beklenen ücretsiz aşılama konusunda yeni bir belirsizlik yaratmıştır" dedi.

Bilimsel verilerin ortada olduğunu belirten Beştaş, "Meseleye yaklaşımımız açık ve nettir: HPV aşısı gerekli, erişilebilir ve ücretsiz olmalıdır. Koruyucu sağlık hizmetleri, gelir düzeyine göre olur mu? Sağlığa erişimin giderek ekonomik kriz ortamında kısıtlandığı koşullarda bir de gerekli bir aşının hala sürüncemede bırakılması kabul edilebilir değildir" dedi.

"BİR YURTTAŞIN KANSERE KARŞI KORUNMASI DEVLETİN SORUMLULUĞUNDADIR"

Bir çocuğun, gencin ya da yurttaşın kansere karşı korunmasının devletin sorumluluğu olduğunu belirten Beştaş, "Üstelik Sağlık Bakanlığı'nın daha önce ücretsiz HPV aşısı konusunda verdiği sözler de hala hayata geçirilmiş değil.TBMM'de HPV aşısının ücretsiz uygulanmasını amaçlayan kanun tekliflerimiz hala komisyonda bekliyor. Bu tekliflerin derhal gündeme alınması ve HPV aşısının ücretsiz bir şekilde herkese uygulanması tüm kamuoyunun talebi ve beklentisidir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA
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