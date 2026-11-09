DEM Parti MYK, Aliağa'da en az 6 işçinin öldüğü patlamada hesap sorulmasını istedi

(ANKARA) - Dem Parti Merkez Yürütme Kurulu'ndan yapılan açıklamada, İzmir Aliağa'daki HABAŞ Demir Çelik Fabrikası'nda meydana gelen patlamaya ilişkin, iş cinayetinin tüm yönleriyle aydınlatılması talep edilerek, "Aliağa'daki işçi katliamı kabul edilemez, sorumlular hesap verecek" denildi.

DEM Parti Merkez Yürütme Kurulu'ndan yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Aliağa'daki işçi katliamı kabul edilemez, sorumlular hesap verecek. İzmir'in Aliağa ilçesindeki HABAŞ Demir Çelik Fabrikasında meydana gelen patlamanın derin üzüntüsünü ve öfkesini yaşıyoruz. İzmir Valiliğinin açıklamasına göre patlamada en az 6 işçi yaşamını yitirdi, 3'ü ağır olmak üzere 13 işçi ise yaralandı. Ancak yaşamını yitirenlerin sayısının 16 olduğu ve ağır yaralılarla birlikte bu sayının artabileceği hastane kaynakları, görgü tanıkları ve yerel kaynaklar tarafından ifade edilmektedir.

Yaşamını yitiren emekçilerin ailelerine ve yakınlarına başsağlığı ve sabır, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Enkaz altında kalan işçilerin sağ salim kurtarılmasını yürekten umut ediyoruz. Kurtarma çalışmaları bütün imkanlar seferber edilerek titizlikle ve kesintisiz şekilde yürütülmelidir. Patlamanın nedenleri, olası ihmaller ve denetimsizlik şeffaf bir şekilde ortaya çıkarılmalı, hiçbir sorumlu cezasız bırakılmamalıdır. Söz konusu fabrikada bu yıl içerisinde de ihmaller sonucu işçilerin yaşamını yitirdiği kayıtlara geçmiştir.

DEM Parti olarak, işçilerin yaşam hakkını hiçe sayan, ihmalleri ve sorumluları görünmez kılan sermaye yanlısı rantçı anlayışı kabul etmiyoruz. Ekmeğini kazanmak için çalışan insanların hayatını kaybetmesine, ailelerin böylesine ağır acılarla baş başa bırakılmasına artık tahammülümüz kalmadı. Kurtarma çalışmalarının ve olayın bütün yönleriyle aydınlatılmasının takipçisi olacağız. İş cinayetlerinin önlenmesi, sorumluların hesap vermesi ve adaletin sağlanması için mücadelemizi sürdüreceğiz."

Kaynak: ANKA