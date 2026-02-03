Haberler

Dem Partili Bozdağ ve Beştaş'ın İsveç Parlamentosu'nda Temasları Sürüyor

Güncelleme:
DEM Parti Ağrı Milletvekili Heval Bozdağ ile Erzurum Milletvekili Meral Danış Beştaş, İsveç Parlamentosu'nda görüşmeler yaparak ilişkileri güçlendiriyor.

(ANKARA) - DEM Parti Ağrı Milletvekili Heval Bozdağ ile Erzurum Milletvekili Meral Danış Beştaş, İsveç Parlamentosu'nda görüşmelerini sürdürdüklerini bildirdi.

Bozdağ, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İsveç Parlamentosu'nda görüşmelerimize devam ediyoruz. HDK Eş Sözcümüz Meral Danış Beştaş ile birlikte daha önce İsveç hükümetlerinde Adalet, İçişleri ve Göçmen Bakanlığı gibi önemli görevlerde bulunan, şu an İsveç Sosyal Demokrat Parti Dış İlişkiler sözcülüğünü yürüten Morgan Johansson ile biraraya geldik." ifadesini kullandı.

