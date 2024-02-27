DEM Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayları Şişli, Ataşehir ve Kadıköy'de Ziyaretlerde Bulundu

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi ( Dem Parti ) İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayları Meral Danış Beştaş ve Murat Çepni seçim çalışmaları kapsamında Şişli, Ataşehir ve Kadıköy'de ziyaretlerde bulundu.

Beştaş ve Çepni, ilk olarak Şişli'deki Agos gazetesini ziyaret ederek çalışanlarla sohbet etti.

Ardından Ataşehir'deki Mardinliler Eğitim ve Dayanışma Vakfını (MADEV) ziyaret eden Beştaş ve Çepni, vakıf yöneticilerinin sorunlarını dinledi.

Beştaş ve Çepni buradaki programın ardından Kadıköy Meydanı'ndaki DEM Parti standını ziyaret ederek vatandaşlarla sohbet etti.

Beştaş, burada yaptığı konuşmada, seçimlerde diğer partilerden farklı bir siyaset izleyeceklerini belirterek, "Seçim sürecinde taraf tutmamız dayatılıyor. Ölüm ve sıtma arasında tercih yapın diyorlar. Tercihimiz biziz. Ne ölümü ne sıtmayı kabul etmiyoruz. Bu ülkede, İstanbul'dan Mardin'e, Edirne'ye kendi sözümüzle, kendi siyasetimizle mücadele ederek seçimlere giriyoruz." diye konuştu.

Daha fazla kadın adayın olması gerektiğini belirten Beştaş, "İstanbul'da bir bağımsız aday hariç hepsi erkek. Türkiye'yi, İstanbul'u erkekler yönetmeye talip. İstanbul'u eş başkanlık sistemiyle kadınlar yönetmeli. İddiamızı en yüksek şekilde söylüyoruz." ifadelerini kullandı.

Çepni de İstanbul seçimlerinde iddialı olduklarını ifade ederek, "İstanbul'a çağrımız şudur, DEM Parti olarak kazanabiliriz. Daha güçlü, yan yana gelerek, omuz omuza vererek emekli demokrasiyi, özgürlüğü kazanabiliriz. İstanbul'u emeğin kenti yapabiliriz. Buna gücümüz, inancımız var. Bize dayatılan seçeneklere mecbur değiliz." açıklamasında bulundu.

Beştaş ve Çepni, konuşmaların ardından partililerle Kadıköy'de esnaf ziyareti yaparak destek istedi.