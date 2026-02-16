DEM Parti'den İmralı'ya yeni ziyaret! İşte masadaki konular...

Terörsüz Türkiye süreci yasal ve hukuki zemine oturuyor. Suriye'de SDG'nin fiilen çökmesi ve entegrasyon sürecinin başlaması süreci ivmelendirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İmralı Heyeti'ni kabul etti.

Taslak raporu tamamlayan Meclis Komisyonu ise nihai müşterek raporu açıklamaya hazırlanıyor.

Yaşanan peşi sıra gelişmeleri gölgesinde DEM Parti İmralı Heyeti, örgütün kurucu elebalı Abdullah Öcalan'la görüşmek üzere bir kez daha İmralı Adası'na gitti.

Heyette DEM Parti İmralı Heyeti üyeleri Pervin Buldan, Mithat Sancar ve Özgür Faik Erol yer aldı.

MECLİS ÇALIŞMALŞARI ELE ALINACAK

İmralı Heyetinin Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptıkları görüşme, Suriye'de merkezi hükümetle SDG arasındaki entegrasyon süreci ve TBMM'deki ortak rapor çalışmaları ele alınacak.