DEM Parti'den İmralı'ya yeni ziyaret! İşte masadaki konular...
DEM Parti İmralı Heyeti, terör örgütü PKK'nın kurucusu Abdullah Öcalan ile görüşmek üzere bir kez daha İmralı Adası'na gitti. Görüşmede, heyetin Recep Tayyip Erdoğan ile gerçekleştirdiği temasın yansımaları masaya yatırılacak. Ayrıca Suriye'de merkezi yönetim ile SDG arasında ilerleyen entegrasyon süreci ve Meclis çatısı altında yürütülen ortak rapor çalışmaları da ele alınacak başlıklar arasında yer alıyor. Kritik temasın, hem iç siyasette hem de
- DEM Parti İmralı Heyeti üyeleri Pervin Buldan, Mithat Sancar ve Özgür Faik Erol, İmralı Adası'na giderek Abdullah Öcalan ile görüştü.
- İmralı Heyeti'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı görüşme, Suriye'de SDG ile merkezi hükümet arasındaki entegrasyon süreci ve TBMM'deki ortak rapor çalışmaları ele alınacak.
- Meclis Komisyonu, taslak raporu tamamlayarak nihai müşterek raporu açıklamaya hazırlanıyor.
Terörsüz Türkiye süreci yasal ve hukuki zemine oturuyor. Suriye'de SDG'nin fiilen çökmesi ve entegrasyon sürecinin başlaması süreci ivmelendirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İmralı Heyeti'ni kabul etti.
Taslak raporu tamamlayan Meclis Komisyonu ise nihai müşterek raporu açıklamaya hazırlanıyor.
Yaşanan peşi sıra gelişmeleri gölgesinde DEM Parti İmralı Heyeti, örgütün kurucu elebalı Abdullah Öcalan'la görüşmek üzere bir kez daha İmralı Adası'na gitti.
Heyette DEM Parti İmralı Heyeti üyeleri Pervin Buldan, Mithat Sancar ve Özgür Faik Erol yer aldı.
MECLİS ÇALIŞMALŞARI ELE ALINACAK
İmralı Heyetinin Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptıkları görüşme, Suriye'de merkezi hükümetle SDG arasındaki entegrasyon süreci ve TBMM'deki ortak rapor çalışmaları ele alınacak.