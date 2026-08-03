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Öcalan'dan tarihi mesaj: Demokratik Cumhuriyet kapısı aralanıyor

Öcalan'dan tarihi mesaj: Demokratik Cumhuriyet kapısı aralanıyor
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DEM Parti İmralı Heyeti, Abdullah Öcalan ile dün yapılan görüşmenin ardından Öcalan'ın mesajını paylaştı. Öcalan, siyasetin çıkaracağı yasanın sürecin anahtarı olduğunu belirterek, 'Demokratik Cumhuriyet'e sonuna kadar kapı aralanmaktadır' dedi.

(ANKARA) - Dem Parti İmralı Heyeti, terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan ile dün yapılan görüşmenin ardından yazılı açıklama yaparak, Öcalan'ın mesajını paylaştı. Öcalan, "Henüz her şey çözülmüş değildir. Ancak negatif yaklaşmayı gerektiren bir durum da yoktur. Önemli olan, bu adımın doğru anlaşılması ve herkesin sürecin başarısı için sorumluluk üstlenmesidir. Siyasetin çıkaracağı yasa, bu sürecin önünü açacak anahtar niteliğindedir. Demokratik Cumhuriyet'e sonuna kadar kapı aralanmaktadır. Bu yasa ile tarihsel bir sorunu çözmek için yola çıkıyoruz. En az Cumhuriyet'in kuruluşu kadar önemli olacak bir demokratikleşme sürecinin başlangıcındayız" ifadelerini kullandı.

Terör örgütü lideri Abdullah Öcalan ile İmralı'da dün 3 saat görüşme yapan DEM Parti İmralı Heyeti tarafından yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, Öcalan'ın görüşmede sürece ilişkin değerlendirmelerini paylaştığı belirtilerek, mesajına ver verildi. Buna göre Öcalan mesajında, şunları kaydetti:

"Bin kilometrelik yol bir adımla başlar. Bu yasa ile tarihsel bir sorunu çözmek için yola çıkıyoruz. En az Cumhuriyet'in kuruluşu kadar önemli olacak bir demokratikleşme sürecinin başlangıcındayız.

Cumhuriyet'in kuruluş sürecinde nasıl büyük bir emek ve fedakarlık ortaya konulduysa, şimdi de demokratik Cumhuriyet için aynı ciddiyetle çalışmak gerekiyor. Bu yalnızca Kürtlerin veya bir kesimin değil, bu topraklarda herkesin ihtiyacıdır. Atılacak adım, ülkenin ve bölgenin kaderini etkileyecek; demokratik hukukun gelişmesinin, ekonomik olanakların büyümesinin önünü açacaktır. Bu, 86 milyon için yapılacak büyük bir hizmettir Toplumun örgütlülüğüyle tarihsel bir çıkış yapacağız. Bu adımın barışa ve ekonomiye devasa katkısı olacaktır.

Henüz her şey çözülmüş değildir. Ancak negatif yaklaşmayı gerektiren bir durum da yoktur. Önemli olan, bu adımın doğru anlaşılması ve herkesin sürecin başarısı için sorumluluk üstlenmesidir. Siyasetin çıkaracağı yasa, bu sürecin önünü açacak anahtar niteliğindedir. Demokratik Cumhuriyet'e sonuna kadar kapı aralanmaktadır."

Kaynak: ANKA
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