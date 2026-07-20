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Dem Parti İmralı Heyeti, Terör Örgütü PKK Lideri Öcalan ile Görüşmek Üzere Yola Çıktı

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DEM Parti İmralı Heyeti, PKK lideri Abdullah Öcalan ile görüşmek için İmralı Adası'na hareket etti. Heyette Pervin Buldan, Mithat Sancar ve avukat Özgür Faik Erol yer alıyor. Süreç kapsamında çerçeve yasanın temmuzda TBMM'ye gelmesi bekleniyor.

(ANKARA) - DEM Parti İmralı Heyeti, terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan ile görüşmek üzere İmralı Adası'na doğru hareket etti.

TBMM Başkanvekili Pervin Buldan, DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar ve Asrın Hukuk Bürosu avukatı Özgür Faik Erol'dan oluşan DEM Parti İmralı Heyeti, terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan ile görüşmek üzere İmralı Adası'na doğru yola çıktı.

Yürütelen süreç kapsamında çerçeve yasanın temmuz ayına kadar TBMM'ye gelmesi bekleniyordu. Bunun için geçen hafta İmralı Heyeti'den Pervin Buldan ve Mithat Sancar, AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala ve AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir araya gelmişti.

Kaynak: ANKA
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