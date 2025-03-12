DEM Parti İmralı heyeti, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmek için randevu talebinde bulundu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "DEM Parti heyeti ile görüşür müsünüz?" sorusuna "Randevu istenirse veririm" yanıtını vermesinin ardından sıcak bir gelişme yaşandı. İmralı heyeti, Erdoğan'la görüşmek için randevu talebinde bulundu.
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki (TBMM) grup toplantısının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlamıştı.
ERDOĞAN 'İSTERLERSE RANDEVU VERİRİM' DEMİŞTİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Dem Parti ile görüşür müsünüz?" sorusuna, "Arkadaşlarımız görüşecekler işte. Grup başkanlarımızla görüşmeler yapıyorlar ama benden de istendiği takdirde ben de veririm." diye yanıt vermişti.
DEM PARTİ, CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN RANDEVU TALEP ETTİ
Bu açıklamadan birkaç saat sonra Dem Parti, İmralı Heyeti'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmek için randevu talebinde bulunduğunu duyurdu.
DEM PARTİ'NİN SİYASİ PARTİ TURLARI
Teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın terör örgütü PKK'ya yönelik silah bırakma çağrısının ardından İmralı heyeti, ikinci siyasi parti turlarını gerçekleştirmeye başladı. Bu kapsamda da DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, hafta başında CHP, EMEP ve DEVA Partisi'ni ziyaret etti. DEM Parti heyetinin siyasi parti turu, bugün Saadet Partisi, Gelecek Partisi ve Türkiye İşçi Partisi ile devam ediyor. DEM heyeti, 17 Mart Pazartesi günü ise Meclis'te MHP ve AK Parti ile görüşecek.