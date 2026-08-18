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DEM Parti'den Özgür Özel'e geçmiş olsun telefonu

DEM Parti'den Özgür Özel'e geçmiş olsun telefonu
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DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, bıçaklı saldırıya uğrayan YENİ Parti Gaziantep Milletvekili Melih Meriç için YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel'i telefonla arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti. Görüşmede Meriç'in sağlık durumu hakkında bilgi alan eş genel başkanlar, kendisine acil şifa temennisinde bulundu.

(ANKARA) - DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, bıçaklı saldırıya uğrayan YENİ Parti Gaziantep Milletvekili Melih Meriç için YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel'i telefonla arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti.

DEM Parti Basın Bürosundan yapılan açıklamada, Hatimoğulları ve Bakırhan'ın görüşmede Meriç'in sağlık durumuna ilişkin bilgi aldığı belirtildi.

Eş genel başkanların, Melih Meriç'e acil şifa dileklerini ilettiği kaydedildi.

Kaynak: ANKA
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