DEM Parti liderlerinden Girne açıklarındaki gemi kazasına ilişkin taziye ve geçmiş olsun mesajı

(ANKARA) - DEM Parti Eş Genel Başkanları Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları, Girne açıklarında yolcu gemisinin alabora olmasına ilişkin ayrı ayrı yayımladıkları mesajlarda, kayıp yolcuların bir an önce sağ salim bulunmasını temenni ederek, yaşamını yitirenler için baş sağlığı dileğinde bulundu.

Tuncer Bakırhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kazayı büyük bir endişeyle takip ettiklerini belirtti. Bakırhan, "Girne açıklarında yaşanan feribot kazasını büyük bir endişeyle takip ediyoruz. Dileğimiz, gemide bulunan herkesin sağ salim kurtarılması ve kayıp yurttaşlarımıza bir an önce ulaşılmasıdır. Gözümüz kulağımız arama kurtarma çalışmalarından gelecek iyi haberlerde. Yolcuların, mürettebatın ve ailelerinin kaygılarını yürekten paylaşıyorum. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum" ifadesini kullandı.

Tülay Hatimoğulları da şunları kaydetti:

"Girne açıklarında meydana gelen yolcu gemisi faciasına ilişkin haberleri büyük bir endişe ve yüreğimiz ağzımızda takip ediyoruz. En büyük temennimiz, can kaybının artmaması ve kayıp vatandaşlarımızın bir an önce sağ salim bulunmasıdır. Yaralıların da en kısa sürede sağlıklarına kavuşmalarını diliyorum. Hayatını kaybedenlere rahmet; ailelerine, yakınlarına ve sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyorum."

Kaynak: ANKA