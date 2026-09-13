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DEM Parti Eş Genel Başkanları Hatimoğulları ve Bakırhan'dan yeni eğitim öğretim yılı mesajı

DEM Parti Eş Genel Başkanları Hatimoğulları ve Bakırhan'dan yeni eğitim öğretim yılı mesajı
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DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, yarın başlayacak 2026-2027 eğitim öğretim yılı dolayısıyla yayımladıkları mesajlarda eğitimde eşitsizlik, artan okul masrafları ve öğretmenlerin çalışma koşullarına dikkat çekti. Hatimoğulları, "Eşit ve özgür bir gelecek, eşit ve özgür bir eğitimle mümkün" ifadelerini kullanırken, Bakırhan "Eğitim bir ayrıcalık değil, temel bir haktır" dedi.

(ANKARA) - DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, yarın başlayacak 2026-2027 eğitim öğretim yılı dolayısıyla yayımladıkları mesajlarda eğitimde eşitsizlik, artan okul masrafları ve öğretmenlerin çalışma koşullarına dikkat çekti. Hatimoğulları, "Eşit ve özgür bir gelecek, eşit ve özgür bir eğitimle mümkün" ifadelerini kullanırken, Bakırhan "Eğitim bir ayrıcalık değil, temel bir haktır" dedi.

Hatimoğulları ve Bakırhan, 2026-2027 eğitim öğretim yılının başlayacak olması dolayısıyla sosyal medya hesaplarından mesaj yayımladı.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, yeni eğitim öğretim yılında öğrencilere ve eğitim emekçilerine başarı diledi. Hatimoğulları, şunları kaydetti:

"Biz; hiçbir öğrencinin eğitim hakkının ailesinin gelirine, yaşadığı yere ya da konuştuğu dile göre belirlenmediği; ebeveynlerin okul masrafları altında ezilmediği, öğretmenlerin güvenceli koşullarda çalışabildiği bir ülke için mücadele ediyoruz. Öğrencilerin MESEM'ler aracılığıyla eğitimden koparılıp ucuz iş gücüne dönüştürülmediği, hayatlarından koparılmadığı bir eğitim düzeni istiyoruz. Her çocuk için nitelikli, ücretsiz ve erişilebilir; anadilinde eğitimi esas alan kamusal eğitim bir haktır. Eşit ve özgür bir gelecek, eşit ve özgür bir eğitimle mümkün."

"EŞİT, ÖZGÜR VE DEMOKRATİK BİR EĞİTİM İÇİN MÜCADELEMİZİ SÜRDÜRECEĞİZ"

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan da şu ifadeleri kullandı:

"Pazartesi günü milyonlarca öğrencimiz yeni eğitim-öğretim yılına başlayacak. Ancak çocuklarımız okullara eşit koşullarda dönmüyor. Yoksulluk büyüyor, eğitim masrafları ailelerin omuzlarına yükleniyor; okulların ve eğitim emekçilerinin sorunları ağırlaşıyor. Beslenme, kırtasiye, ulaşım ve barınma giderlerini karşılamakta zorlanan milyonlarca öğrenci ve aile var. Eğitim bir ayrıcalık değil, temel bir haktır. Her çocuğun parasız, nitelikli, bilimsel, laik, demokratik, cinsiyet eşitlikçi ve anadilinde eğitim hakkı güvence altına alınmalıdır. Öğretmenlerimiz de güvenceli, insanca çalışma ve yaşam koşullarına kavuşturulmalıdır. 2026-2027 eğitim-öğretim yılında tüm öğrencilerimize başarılar, öğretmenlerimize kolaylıklar diliyorum. Eşit, özgür ve demokratik bir eğitim için mücadelemizi sürdüreceğiz."

Kaynak: ANKA
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