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DEM Parti Eş Genel Başkanları Figen Yüksekdağ'ı Ziyaret Etti

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DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ile Tuncer Bakırhan, Figen Yüksekdağ'ı ziyaret etti ve dayanışma mesajı verdi.

(ANKARA) - DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ile Tuncer Bakırhan, Figen Yüksekdağ'ı ziyaret etti. Bakırhan, "Bomboş iddialar ve olmayan maddelerle arkadaşlarımızı cezalandırdıklarını düşünenlere daha büyük bir mücadele ve dayanışma ile gerekli yanıtı vereceğiz" dedi.

Kobani Davası'nda kararların açıklanmasının ardından DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ile Tuncer Bakırhan, hakkında 30 yıl 3 ay hapis cezası verilen önceki dönem HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ'a Kocaeli Kandıra 1 No'lu F Tipi Cezaevi'nde ziyarette bulundu.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, ziyaretin ardından yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Sevgili Figen şunu açık ve net ifade etti, bizler de bu görüşü canı gönülden paylaşıyoruz; bu karar ve kararla açıklanan şey aslında bir dayanışmanın, bir ortak mücadelenin mahkum edilmeye çalışılmasıdır.

Başından beri Kobani Kumpas Davası'nın bir siyasi dava ve intikam davası olduğunu söyledik. Kobani'de halk ile dayanışan IŞİD'e karşı gerek Türkiye gerek Orta Doğu gerekse dünyada en güçlü tavrı ortaya koyan halklar, ezilenler ve sömürülenlerin dayanışmasına bir ceza verilmek istendi. Bu cezaya karşı bizler Kandıra Cezaevi'nden sevgili Figen'in de ifade ettiği gibi dayanışmamızı, özgürlük mücadelesini Kürt halkıyla, işçilerle, emekçilerle, kadınlarla, doğa ve insan hakları savunucularıyla dayanışmamızı sürdüreceğiz. Bu karar hiçbir şekilde bu duruşumuzdan, bu yaklaşımımızdan, bu mücadele azmimizden bizleri geri durdurmayacaktır."

"BOMBOŞ İDDİALARLA ARKADAŞLARIMIZI CEZALANDIRIYORLAR"

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan da şöyle konuştu:

"Nasıl ki bir sosyalist kadın olarak Figen Başkanımız dünyanın ak yüzü, dünyanın en önemli, en temiz mücadelesini veren, IŞİD barbarlarına karşı savunan Kobane halklarıyla dayanıştığı için buradaysa bizler de Kürtler, kadınlar, devrimciler, gençler olarak dünyanın ak yüzü bir mücadeleyle dayanışan, onun gerçekten savunuculuğunu yapan ve şimdi cezaevinde olan arkadaşlarımızla dayanışacağız.

Bu yargılama bitmedi, halklarımızın mücadelesiyle, dayanışması ile birlikte bu kesinlikle boşa çıkartılacaktır. Bomboş iddialar ve olmayan maddelerle arkadaşlarımızı cezalandırdıklarını düşünenlere daha büyük bir mücadele ve dayanışma ile gerekli yanıtı vereceğiz. Emin olun bugün burada ziyaret ettiğimiz Figen Başkanımız dahil olmak üzere en kısa sürede cezaevindeki bütün siyasi tutsaklarla birlikte demokratik bir ortamda kol kola, omuz omuza mücadele edeceğiz. Bugünler çok uzak değil diyoruz. Cezaevinde Figen Başkan'ın bize verdiği moral ve motivasyonla daha güçlü mücadeleye yükleneceğiz. Figen Başkan'ın bütün Türkiye halklarına en başta kadınlara ve gençlere selamlarını iletiyoruz."

Kaynak: ANKA / Güncel

Tuncer Bakırhan Figen Yüksekdağ DEM Parti Politika Güncel Haberler

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