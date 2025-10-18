Haberler

DEM Parti Eş Genel Başkanları Demirtaş ve Yüksekdağ'ı Ziyaret Edecek

DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, yarın Edirne ve Kandıra Cezaevleri'nde eski HDP Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'ı ziyaret edecekler.

DEM Parti'den yapılan yazılı açıklamada, DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan'ın yarın saat 10: 00'da Edirne Cezaevi'nde eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ı, saat 14: 30'da Kandıra Cezaevi'nde eski HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ'ı ziyaret edeceği bildirildi.

Eş Genel Başkanlar, Demirtaş ziyareti sonrası Edirne Cezaevi önünde saat 12: 00'de açıklama yapacak.

Kaynak: ANKA / Güncel
