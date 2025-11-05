Haberler

DEM Parti Eş Genel Başkanı Hatimoğulları ve Çiçek, Demirtaş'ı Ziyaret Etti

Güncelleme:
DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları ve İstanbul Milletvekili Cengiz Çiçek, tutuklu eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ı Edirne'deki cezaevinde ziyaret etti. Ziyaret sonrası AİHM kararının hayata geçirilmesi gerektiğini vurguladı.

Dem Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Cengiz Çiçek, eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ı tutuklu bulunduğu Edirne'deki cezaevinde ziyaret etti.

Tülay Hatimoğulları ve Çiçek'in, Edirne F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda gerçekleştirdiği ziyaret, yaklaşık 2 saat sürdü.

Hatimoğulları ve Çiçek, eski Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Selçuk Mızraklı ile de görüştü.

Ziyaret sonrası gazetecilere açıklama yapan Hatimoğulları, Demirtaş hakkındaki Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kararının kesinleştiğini, kararın bir an önce hayata geçirilmesini beklediklerini söyleyerek, "Bu Türkiye'de hem barış sürecinin hem de demokratik siyasetin önünün ardına kadar açılmasına vesile olacaktır." dedi.

Hatimoğulları, siyasetçilerin özgür olması halinde gerçek bir demokratik zeminin oluşmaya başladığına inançlarının artacağını ifade etti.

Kaynak: AA / Hakan Mehmet Şahin - Güncel
