DEM Parti Eş Genel Başkanı Bakırhan'dan PKK'nın Çekilme Kararına Değerlendirme

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, PKK'nın Türkiye'den çekilme kararının tarihi bir dönüşüm sağladığını vurguladı. Yerel Demokrasi Konferansı'nda konuşan Bakırhan, kayyum uygulamalarını eleştirerek, barışın sağlanması için demokrasi ve yerel yönetimlerin önemine dikkat çekti.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, terör örgütü PKK'nın Türkiye'den çekilme kararına ilişkin "En son geri çekilme ile birlikte aslında Türkiye'de tarihi bir dönüşümün önü açıldı." değerlendirmesinde bulundu.

Partisinin Demokratik Yerel Yönetimler Kurulu tarafından Bakırköy'deki Cem Karaca Kültür Merkezi'nde düzenlenen Yerel Demokrasi Konferansı'nın açılışında konuşan Bakırhan, önemli bir süreçte ve yeni bir dönemde olunduğunu belirtti.

Yerel yönetimlere kayyum atanmasını eleştiren Bakırhan, bu konuda hep aynı noktada durduklarını dile getirerek, şöyle konuştu:

"Yani Ahmet Türk ve İmamoğlu'nu hiç ayırt etmedik. İrade gaspı Mardin'de, İstanbul ve İzmir'de nerede olursa olsun aynı yaklaşımla yaklaştık. Kayyumla, kentin iradesinin gaspıyla demokratikleşme yan yana durmaz. Barış hiç durmaz. Zaten bugün barış meselesi tartışılıyorsa demek ki bir demokrasisizlikten kaynaklı bir sorun var. Barış olacaksa demokrasi de olmalı. Sadece kayyumlar değil, kayyumlara neden olan yasalar da artık ortadan kaldırılmalıdır. Yani 21. yüzyılda sandıkta yenemediğini kayyum gerekçesiyle görevden almaya son vermelidir. Genel demokratikleşme yerelden geçer. Çünkü demokrasi en fazla sokaklarda, mahallelerde, yerel yönetimlerimizin olduğu yerde hissedilir. Artık sorunların merkezden çözümü, merkezden atamalarla yapılan yaklaşımlar da bir kenara bırakılmalı. Yerellerden, sokaklardan demokrasimizi inşa etmemiz gerekiyor."

Terör örgütü PKK'nın Türkiye'den çekilme kararı

Terör örgütü PKK'nın Türkiye'den çekilme kararına değinen Bakırhan, "En son geri çekilmeyle birlikte aslında Türkiye'de tarihi bir dönüşümün önü açıldı. Yani tırnak içerisinde, örgütü ve silahı bir sopa olarak kullananların, kayyum atanmasına, irade gaspına gerekçe yapanların elindeki o sopa geri çekilmeyle birlikte alındı. Bu tarihi bir adımdır. Bunu önemsemek lazım. Bu süreci yüksek sesle dillendirmek ve sahip çıkmak gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Bakırhan, parti olarak, bir yerde hukuksuzluk varsa ona karşı durduklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Bu süreç çatışmaların sonlandırılması süreci olduğu kadar yerel demokrasinin kazanılması sürecidir. Eşit yurttaşlık, kent hakkının tanınması sürecini de içeriyor. Biz en azından öyle okuyoruz. Bu sürecin menzili demokrasidir. Bu konuda kimsenin kuşkusu olmasın. Pusulası da adalettir. Bu zemin adaleti, hakkı, hukuku savunur. Bu zemin demokrasiyi savunur. Bu zemin yerel demokrasinin olması için 30 yıldır büyük bedeller ödüyor."

Bakırhan, bu sürecin kalıcı olması için somut adımlar atılması gerektiğini ifade ederek, "En son geri çekilme kararı geleceğimiz açısından en büyük adımlardan biridir. Onun için bir an önce geçiş yasaları çıkarılmalıdır. Geçiş yasaları çıkarılmadığı müddetçe de bu tür tartışmalara zemin hazırlamış oluyoruz." diye konuştu.

