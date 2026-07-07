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Dem Parti: "Ankara, NATO Zirvesi Gerekçesiyle Adeta Olağanüstü Hal Koşullarına Teslim Edildi"

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DEM Parti, Ankara'da NATO Zirvesi gerekçesiyle alınan güvenlik önlemlerini eleştirerek, demokratik protesto hakkını kullanan yurttaşların gözaltına alındığını ve milletvekillerine fiziki müdahale yapıldığını belirtti. Parti, gözaltıların sona ermesini ve hukuksuz uygulamalara derhal son verilmesini talep etti.

(ANKARA) - Dem Parti, Ankara'da NATO Zirvesi gerekçesiyle alınan güvenlik önlemlerini eleştirerek, demokratik protesto hakkını kullanan yurttaşların gözaltına alındığını, görevini yapan milletvekillerinin ise fiziki müdahaleye maruz bırakıldığını kaydetti. Ankara'nın NATO Zirvesi gerekçesiyle adeta olağanüstü hal koşullarına teslim edildiği ifade edilen açıklamada, gözaltına alınanların derhal serbest bırakılması ve "hukuksuz uygulamalara son verilmesi" çağrısı yapıldı.

Dem Parti'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Ankara'da NATO Zirvesi gerekçesiyle alınan güvenlik önlemlerine tepki gösterildi.

Açıklamada, "Ankara, NATO Zirvesi gerekçesiyle adeta olağanüstü hal koşullarına teslim edildi. Kent abluka altına alınırken; demokratik protesto hakkını kullanan yurttaşlar gözaltına alındı, görevini yapan milletvekilleri fiziki müdahaleye maruz bırakıldı" denildi.

Temel hak ve özgürlüklerin anayasal güvence altında olduğu belirtilen açıklamada, "Toplantı ve gösteri hakkı da, ifade özgürlüğü de anayasal güvence altındadır. Güvenlik bahanesiyle temel hak ve özgürlüklerin askıya alınması kabul edilemez. Demokrasi; kentleri bariyerlerle kapatmakla, itiraz edenleri susturmakla, milletvekillerine şiddet uygulamakla korunamaz. Gözaltına alınan herkes derhal serbest bırakılmalı, hukuksuz uygulamalara son verilmelidir" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: ANKA
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