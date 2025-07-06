DEM Parti'den İmralı ziyareti sonrası ilk açıklama

Dem Parti İmralı ziyareti sonrası yaptığı açıklamada "Öcalan, heyet üyelerimizin Sayın Cumhurbaşkanı ile gerçekleştireceği görüşmeye büyük önem verdiğini belirterek, bu görüşmenin tarihi nitelikte olduğunu dile getirdi" dedi.

DEM Parti heyeti terör örgütü PKK elebaşısı Abdullah Öcalan ile İmralı Adası'nda bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşme sonrası parti heyetinden yazılı bir açıklama geldi.

"HEYETİN CUMHURBAŞKANI İLE YAPACAĞI GÖRÜŞME TARİHİ NİTELİKTE"

Parti heyeti gerçekleşen görüşme sonrası yazılı açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, "Öcalan, heyet üyelerimizin Sayın Cumhurbaşkanı ile gerçekleştireceği görüşmeye büyük önem verdiğini belirterek, bu görüşmenin tarihi nitelikte olduğunu dile getirdi" denildi.

"HEPİMİZE SORUMLULUKLAR DÜŞÜYOR"

Yapılan açıklamada şöyle denildi:"Bugün heyet olarak İmralı Cezaevinde Sayın Abdullah Öcalan ile iki buçuk saat süren oldukça verimli bir görüşme gerçekleştirdik.

Sayın Öcalan sağlık ve moral olarak gayet iyiydi. Görüşmemizde sürecin yeni bir aşamaya geçmekte olduğunu vurguladı. Atılacak yeni adımlarla birlikte sürecin gereklerini yerine getirme hususunda herkese, hepimize sorumluluklar düştüğünü ifade etti.

"TBMM'DEKİ KOMİSYON BARIŞ İÇİN BÜYÜK BİR ROL OYNAYACAK"

Heyet üyelerimizin Sayın Cumhurbaşkanı ile gerçekleştireceği görüşmeye büyük önem verdiğini belirterek, bu görüşmenin tarihi nitelikte olduğunu dile getirdi. Benzer biçimde TBMM'de kurulacak olan komisyonun da barış ve çözüm yönünde büyük bir rol oynayacağını vurguladı.

Bu sürecin bütünlüklü olarak Türkiye'nin demokratikleşme sürecine yapacağı katkıya duyduğu umudun, güvenin ve inancın son derece güçlü olduğunu gördük.

ŞEHİT OLAN ASKERLERİMİZ İÇİN BAŞSAĞLIĞI

Bugün Kürdistan Bölgesel Yönetimi topraklarında metan gazı zehirlenmesi nedeniyle hayatını kaybeden askerler olduğu bilgisini görüşme esnasında aldık. Bu olay Sayın Öcalan'da ve hepimizde derin bir üzüntü yaratmıştır. Bu vesileyle hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyor, ailelerine ve yakınlarına baş sağlığı dileklerimizi sunuyoruz."