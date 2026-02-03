Murat Çepni dahil çok sayıda kişi gözaltına alındı, DEM Parti'den tepki gecikmedi

Bu sabah (3 Şubat) ev baskınlarının ardından Ezilenlerin Sosyalist Partisi (ESP), Sosyalist Gençlik Dernekleri Federasyonu (SGDF), Sosyalist Kadın Meclisleri (SKM), DİSK'e bağlı Limter-İş Sendikası, Etkin Haber Ajansı (ETHA) Polen Ekoloji, BEKSAV ve çeşitli kurumlara düzenlenen polis operasyonunda çok sayıda kişinin gözaltına alındığı bildirildi. DEM Parti operasyonlara tepki gösterdi.

"BASKI POLİTİKASI KABUL EDİLEMEZ"

DEM Parti'den yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bu sabah saatlerinde, bileşen partimiz ESP ile SKM, DİSK/LİMTER-İŞ, BEKSAV'ın da aralarında bulunduğu birçok kurumun çalışanı, yapılan polis baskınları sonucu gözaltına alındı. ESP Eş Genel Başkanı Murat Çepni ve PM Üyemiz Emin Orhan'ın yanı sıra gazeteciler, ekolojistler ve sendikacılar da gözaltına alınanlar arasında.

İktidarın sosyalistlere ve muhaliflere yönelik yargı eliyle yürüttüğü bu baskı politikası kabul edilemez. Gözaltına alınanlar derhal serbest bırakılmalıdır. Rojava'ya yönelik saldırıları protesto ettikleri için son dönemde gözaltına alınan ve tutuklanan yurttaşlarımız da dahil olmak üzere, demokratik tepkilerini dile getirenlere yönelik bu baskılara son verilmelidir."

HATİMOĞULLARI: DERHAL SERBEST BIRAKILMALILAR

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bileşen partimiz ESP'ye yönelik yapılan bu gözaltılar, iktidarın sosyalistlere ve muhaliflere yönelik sürdürdüğü baskı politikasının açık bir parçasıdır. Bunu asla kabul etmiyoruz. ESP Eş Genel Başkanı Murat Çepni, PM üyemiz Emin Orhan ve gözaltına alınan arkadaşlarımız derhal serbest bırakılmalıdır" ifadelerini kullandı.

22 İLDE OPERASYON DÜZENLENDİ

ESP, Sosyalist Gençlik Dernekleri Federasyonu (SGDF), Sosyalist Kadın Meclisleri (SKM), DİSK'e bağlı Limter-İş Sendikası, Etkin Haber Ajansı (ETHA) Polen Ekoloji, BEKSAV ve çeşitli kurumlara düzenlenen polis operasyonunda çok sayıda kişi gözaltına alındı.

96 kişi hakkında gözaltı kararı olduğu öğrenildi. İstanbul merkezli operasyon Antalya, Adıyaman, Urfa, Rize, Bursa, Van, Tekirdağ, Antep, Samsun, Dersim, Malatya, Diyarbakır, Kocaeli, Yalova, Balıkesir, Denizli, Ankara, İzmir, Sakarya, Adana ve Mersin'de yürütüldü.

Türkiye İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul merkezli 22 ilde "MLKP silahlı örgütüne" yönelik operasyonlarda 96 kişinin yakalandığını açıkladı.

Şu ana kadar gözaltına alınan isimler şöyle:

ESP Eş Başkanı Murat Çepni, Fatoş Çelik, Hacer Elçin, Okan Danacı, Gazeteci Pınar Gayıp, Gazeteci Züleyha Müldür, Hasan Polat, Gazeteci Müslüm Koyun, Emre Altan, Cemil Aksu, Hasan Hüseyin Yeşilova, Ahmet Bilal Bay, Tanya Kara, Hivda Selen, Özlem Gümüştaş, Meral Tatar, Uğur Ok, Emrah Topaloğlu, Ruşa Sabur, Hıdır Sabur, Yalçın Demir, Kanber Saygılı, Fatma Saygılı, Ali Haydar Saygılı, Aynur Ergül, Satiye Ok, Berfin Polat, İleri Devrim Yurtsever, Beycan Taşkıran, Ramazan Karakaya, Aydın Kılıçdere, Hacı Çiçek, Mehmet Acettin, Emin Orhan, Şahin Tümüklü, Hatice Endam Özaslan, Esvet Şahin, Hüseyin Acer, Ayşe Yılmaz, Dilan Ergül.

BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı operasyona ilişkin açıklamada bulundu:

'Cumhuriyet Başsavcılığımız Terör Suçları Soruşturma Bürosunca İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüyle birlikte Marksist Leninist Komünist Parti (MLKP) terör örgütü mensup ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında;

Etkin pişmanlık hükümleri doğrultusunda örgütsel faaliyet ve mensupları hakkında açıklamalarda bulunan bir kısım örgüt mensuplarının beyanları, terör örgütüne yönelik yapılan daha önceki operasyonlarda ele geçirilen ve incelenen dijital materyallerde örgütün Merkez Komitesinde yer alan şahısların katıldığı Google Meet isimli program üzerinde yapılan tespitler, alınan MASAK ve HTS raporlarına göre terör örgütünün açık alan ve illegal alan yapılanmalarının SGDF (Sosyalist Gençlik Dernekleri Federasyonu), SKM (Sosyalist Kadın Meclisi), KAKTÜS GENÇ KADIN DERNEĞİ, KGÖ (Komünist Gençlik Örgütü), KKÖ (Komünist Kadın Örgütü), ETHA (Etkin Haber Ajansı), LÖB (Liseli Öğrenci Birliği), BEKSAV (Bilim, Eğitim, Estetik, Kültür ve Sanat Vakfı) ve EHB (Ezilenlerin Hukuk Bürosu) isimli yapılanmalarda faaliyet yürüttüğü tespit edilen 10 şüpheli hakkında İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne bugün itibarıyla eş zamanlı olarak tatbik edilmek üzere yakalama, gözaltı ve Sulh Ceza Hakimliğinden alınan karara istinaden şüphelilerin ikamet ve işyerlerinde arama ve bulunabilecek suç unsurlarına el konulması talimatı verilmiştir.'