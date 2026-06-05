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Dem Parti Eş Genel Başkanlarından Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi'ne Abdullah Öcalan İçin Mektup

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DEM Parti Eş Genel Başkanları, AİHM'in Abdullah Öcalan için verdiği 'Umut Hakkı' kararının Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi'nde ciddiyetle ele alınmasını ve sonuçlandırılmasını talep eden bir mektup gönderdi.

(ANKARA) – DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi toplantısı öncesinde AİHM'nin terör örgütü PKK'nın lideri Abdullah Öcalan için verdiği  "Umut Hakkı" kararının "ciddiyetle ele alınması ve en kısa sürede sonuçlandırılmasını" isteyen mektup gönderdi.

DEM Parti Basın Bürosu'ndan yapılan açıklamaya göre, DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan'ın gelecek hafta toplanacak Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi'ne gönderdiği mektupta, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) tarafından Abdullah Öcalan'a yönelik verdiği "Umut Hakkı" ihlali kararının "ciddiyetle ele alınması ve en kısa sürede sonuçlandırılması" talep edildi.

Nelson Mandela Kuralları ile "Umut Hakkı" ilkesinden Abdullah Öcalan'ın da yararlanması gerektiğine ilişkin kararın uygulanmasının önemi vurgulanan mektupta, ayrıca Türkiye'de devam eden "Barış ve Demokratik Toplum Süreci"ni de yakından ilgilendirdiği belirtilen konunun, Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi tarafından temel ilkelere bağlı kalınarak yapıcı bir yaklaşımla ele alınması gerektiği ifade edildi.

Kaynak: ANKA
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