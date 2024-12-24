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DEM Parti'den Bakan Tunç'a 'İmralı' tepkisi: Oyalamadan vazgeçin

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DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, İmralı'yı ziyaret edecek heyetin Adalet Bakanlığı'ndan izin beklediğini belirterek, "Artık bence bu oyalamadan vazgeçmek, bir an önce gerçekten oranın kapısını açmak, görüşmeleri sağlaması gerekiyor Adalet Bakanı'nın" ifadesini kullandı.

Dem Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, partisinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) düzenlenen grup toplantısının ardından basın mensuplarının sorularına yanıt verdi.

"İMRALI'NIN KAPISI BİR AN ÖNCE AÇILMALI"

Bakırhan, İmralı'ya gitmesi beklenen heyete ilişkin soru üzerine, şu ana kadar net cevap alamadıklarını belirterek, "Her seferinde Adalet Bakanı bir şey söylüyor. Önce 'gün tayin etmeye çalışıyoruz. Bütçe görüşmelerini bekliyoruz' dedi. Biz de merak ediyoruz, bekliyoruz. Artık bence bu oyalamadan vazgeçmek, bir an önce gerçekten oranın kapısını açmak, görüşmeleri sağlaması gerekiyor Adalet Bakanı'nın" ifadesini kullandı.

"MESELE KİMİN GİDECEĞİ DEĞİL, İMRALI'DAN NE SÖYLENDİĞİ"

Bakırhan, DEM Parti'nin eş genel başkanları dahil olmak üzere tüm milletvekillerinin İmralı'ya gitmek için başvuru yaptığını belirterek, "Mesele kimin gideceği değil, oradan ne söylendiği. Bu tartışmalara, bu sürece nasıl katkı yaptığı bizim için önemlidir. Onun için bekliyoruz. Adalet Bakanı'na sormak gerekiyor, onlar neyi bekliyor onu biz de anlamadık" diye konuştu. Bakırhan, bir soru üzerine, "Bir samimiyet varsa neden bir sürece dönüşmesin" dedi.

DEM Parti'den Bakan Tunç'a 'İmralı' tepkisi: Oyalamadan vazgeçin
Kaynak: ANKA / Güncel
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