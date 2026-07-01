Dem Parti, 5. Olağan Büyük Kongresi'ne "Yeniden Yapılanma" Gündemiyle Hazırlanıyor

(ANKARA) - Dem Parti, 20 Eylül'de Ankara'da düzenleyeceği 5. Olağan Büyük Kongresi öncesinde örgütsel yapısını yeniden şekillendirmek amacıyla il toplantıları, bölge konferansları ve farklı toplumsal kesimlerle buluşmaları içeren kapsamlı bir hazırlık süreci yürütecek.

Yürütülen süreç ve çerçeve yasa tartışmalarıyla birlikte Dem Parti, yeni dönemde eksikliklerini gidererek örgütsel mekanizmalarını güçlendirecek yoğun bir sürecin içerisine girdi.

Dem Parti, 20 Eylül'de yapacağı kongreyi "Demokratik Cumhuriyet ve Üçüncü Yol kapsamında değişim ve yeniden yapılanma kongresi" olarak ele alıyor. Parti, değişim ve yeniden yapılanmayı sadece kişiler üzerinden değil hem kişiler hem de örgütsel yapının yeniden ele alınması ve yeni döneme hazırlıklı girme üzerinden değerlendirerek çalışmalarını yürütecek.

Kongre sürecine giderken, Halkların Demokratik Kongresi (HDK) - DEM Parti çalışmalarına 15-16 Haziran tarihinde İstanbul'da iki günlük çalıştay ile başladı. Çalıştayda iki gün süren tartışma ve değerlendirmelerde DEM Parti'nin geçmişten bugüne neleri yaptığı, neleri yapamadığı, hataları ve doğruları ele alınarak, yeni döneme nasıl girilmesi gerektiği noktasında genel anlamda anlayış ve fikir birliğine varıldı. Çalıştayın ardından DEM Parti tarafından 27 Haziran'da "20-21 Ağustos Büyük Kadın Konferansı" ve "22-23 Ağustos Merkezi Büyük Konferans" hazırlıkları için tüm parti teşkilatına genelge gönderildi.

TEMMUZ'DA GENİŞLETİLMİŞ İL TOPLANTILARI YAPILACAK

Genelgeye göre, DEM Parti, "Demokratik Cumhuriyet İçin Özgür ve Örgütlü Toplum" ile "Kadın Özgürlük Mücadelesiyle Demokratik Topluma" sloganıyla 20 – 23 Ağustos tarihlerinde yapacağı Kadın Konferansı ve Büyük Konferans öncesinde, 1– 14 Temmuz tarihleri arasında genişletilmiş il toplantılarını yapacak. Genişletilmiş il toplantılarına demokratik kurumlardan kişiler de katılacak ve yeniden yapılanma sürecine ilişkin görüş ve önerilerini sunacak.

YEDİ BÖLGEDE KONFERANS

Genelgeye göre, genişletilmiş il toplantılarının ardından DEM Parti tarafından 20-30 Temmuz tarihleri arasında bölge konferansları düzenlenecek. Yedi bölgede gerçekleştirilecek bölge konferanslarına, bölge illerinde yapılan genişletilmiş il toplantılarından seçilen delegeler katılacak ve bir gün kadın bir gün ise karma olmak üzere tartışmalar yürütülecek, Büyük Konferansa sunulmak üzere öneriler alınacak.

İl toplantıları ve bölge konferanslarının ardından ortaya çıkan sonuçlar 5- 12 Ağustos tarihlerinde merkezi çalıştay yapılarak, bütünlüklü olarak ele alınacak. Çalıştay ile süzgeçten geçirilecek tüm tartışmaların sonuçları 20-21 Ağustos tarihinde yapılacak "Büyük Kadın Konferansı" ve 22-23 Ağustos tarihinde yapılacak "Merkezi Büyük Konferans"a sunulacak.

DEM Parti, partinin örgütsel yapısı üzerinden yürüteceği tüm çalışmaları kadın ve karma olmak üzere ele alacak, kadınlarla yürütülen tartışmalar Kadın Konferansına, karma yürütülen tartışmalar ise Merkezi Büyük Konferans'a sunulacak ve ortaklaşılan kararlar, Merkezi Büyük Konferans kararlarına dönüştürülerek, 20 Eylül'de yapılacak 5. Olağan Büyük Kongre'ye taşınacak.

PARTİ YAPISI DIŞINDA DA ÇALIŞMALAR YÜRÜTÜLECEK

DEM Parti, yeni dönemi parti yapısı dışında yürüteceği çalışmalarla da ele alacak. Kongre Hazırlık Komisyonu bünyesinde oluşturulan Genişleme Komisyonu, bu süreçte farklı çevrelerden siyasetçiler, yazarlar, akademisyenler, siyasi parti veya çevre temsilcileri, toplumsal temsili olan kişiler ve benzeri çok fazla kişiyle bir araya gelerek hem partiye dair görüş ve öneri alacak hem de katılmaları yönünde çalışmalar yürütecek.

Genişleme ve Mutabakat komisyonlarının yürüteceği bu çalışmaların yanı sıra DEM Parti, kongre sürecine giderken farklı kesimlerle tematik buluşmalar da gerçekleştirecek ve bu alanlara ilişkin de kendisine bir yol haritası çıkaracak.

DEM Parti, bu çalışmalar ve 20 Eylül'de düzenleyeceği 5. Büyük Olağan Kongre ile gelecek dönemin yol haritasını çıkaracak.

Kaynak: ANKA