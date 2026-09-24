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Deliblato Kumları'ndaki orman yangını 52 gün sonra söndürüldü, can kaybı yok

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Sırbistan İçişleri Bakanı Ivica Dacic, Deliblato Kumları'nda 2 Ağustos'ta çıkan orman yangınının 52 gün sonra tamamen söndürüldüğünü bildirdi. Çekya, Slovakya ve Romanya'nın katıldığı çalışmalarda 560'dan fazla itfaiye eri ile 170 itfaiye aracı görev aldı; can kaybı yaşanmadı.

Sırbistan'ın kuzeydoğusunda bulunan Deliblato Kumları bölgesinde 2 Ağustos'ta çıkan orman yangınının 52 gün sonra söndürüldüğü bildirildi.

Sırbistan İçişleri Bakanı Ivica Dacic, basına yaptığı yazılı açıklamada, Avrupa Birliği (AB) ülkeleri Çekya, Slovakya ve Romanya'nın da söndürme çalışmalarına katıldığı Deliblato Kumları bölgesindeki orman yangınının 52 gün sonra tamamen söndürüldüğünü belirtti.

Bölgede 2 Ağustos'ta çıkan orman yangınını "Sırbistan tarihindeki en zor ve en büyük" yangınlardan biri olarak nitelendiren Dacic, söndürme çalışmalarının uzun sürdüğü yangında can kaybının yaşanmadığı bilgisini paylaştı.

Dacic, Deliblato Kumları'ndaki orman yangınına 560'dan fazla itfaiye eri ile 170 itfaiye aracının müdahale ettiğini aktararak, söndürme çalışmalarına katılan herkese teşekkür etti.

Kaynak: AA
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