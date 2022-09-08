DEİK Başkanı Olpak: "Ticaret ve yatırım ilişkilerimizi geliştirmek için yeni fırsatlar yakalayacağız"
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Türkiye-Hırvatistan İş Forumu Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak'ın konuşması ZAGREB - Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak, Zagreb'de Türkiye-Hırvatistan İş Forumu'nda konuştu.
Türkiye- Hırvatistan İş Forumu
Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak'ın konuşması ZAGREB - Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak, Zagreb'de Türkiye-Hırvatistan İş Forumu'nda konuştu.
Kaynak: AA / Lokman Akkaya - Güncel