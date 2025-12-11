Ormanda defne yaprağı toplarken kaybolan kadın için arama çalışması başlatıldı

BARTIN'ın Gençali köyünde defne yaprağı toplamak üzere ormana gittikten sonra bir daha kendisine ulaşılamayan Zehra Günay (78) için arama çalışması başlatıldı.

Gençali köyünde oturan Zehra Günay, dün saat 14.00 sıralarında defne yaprağı toplamak için ormana gitti. Kadının evine dönmemesi üzerine yakınları kayıp ihbarında bulundu. İhbar üzerine bölgeye İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Jandarma ve komando ekipleri sevk edildi. 5 kilometrelik alanda arama çalışmalarına jandarma iz takip köpeği, termal dron ve termal dronla 70 kişilik ekip ve köylüler arama çalışması başlattı. Arama çalışmalarında yaşlı kadına ait herhangi bir ize rastlanmadı.