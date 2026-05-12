"İnterseks İçerik Paylaşımı" Gerekçesiyle Yargılanan 17 Mayıs Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Defne Güzel, Beraat Etti

Haber: Esra TOKAT

(ANKARA) -"İnterseks içerik paylaşımı" nedeniyle "Dernekler Kanunu'na muhalefet" suçundan Ankara 74. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanan 17 Mayıs Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Defne Güzel, ilk duruşmada beraat etti.

17 Mayıs Derneği'nin interseks haklarına ilişkin bir kitap ve sergi kataloğunu internet sitesi ve sosyal medya hesaplarından paylaşması gerekçe gösterilerek Dernek Başkanı Defne Güzel hakkında "Dernekler Kanunu'na muhalefet" suçlamasıyla açılan davanın ilk duruşması görüldü.

Duruşmayı takip etmek ve Güzel'e destek olmak için AB Türkiye Delegasyonu, DEM Parti İstanbul Milletvekili Özgül Saki, Ankara, İstanbul, Diyarbakır ve İzmir barolarının LGBTİ artı hakları komisyon ve merkezleri, İngiltere, Fransa, Almanya, Hollanda, İrlanda, Norveç büyükelçilikleri, EŞİK Platformu, Af Örgütü, STGM, İnsan Hakları Gündemi Derneği, CRD, Eğitim-Sen İstanbul 6 No'lu Şube Toplumsal Cinsiyet ve Akademik Özgürlük Komisyonu, Kaos GL, GALADER, ÜniKuir, CŞMD, Ankara Pride, İstanbul Pride, Muamma LGBTİ artı, Özgür Renkler, DSİP, Barış İçin LGBTİ artı İnisiyatifi, Hormon Hakkım Kolektifi, Kapsama Alanı, İnter Dayanışma, DEM Parti Ankara İl Örgütü, 20 Kasım Derneği, Hayvan Yaşam Özgürlük, CEİD, ESHİD, TİHV, Murat Çekiç Derneği, Pembe Hayat Derneği de adliyeye geldi. Duruşma salonu küçük olduğu için salona kısıtlı sayıda izleyici alındı.

Duruşmada taraf avukatları hazır bulundu. Duruşma kimlik tespitinin ardından Defne Güzel'in savunmasıyla başladı.

"DERNEĞİMİZ CİNSEL YÖNELİM, CİNSİYET KİMLİĞİ TEMELLİ AYRIMCILIKLA MÜCADELE EDER"

Olay hakkında Emniyet'te ifade verdiğini ve bu ifadesinin geçerli olduğunu belirten Güzel, "17 Mayıs Derneği Yönetim Kurulu Başkanıyım üç yıldır. Derneğimiz, cinsel yönelim, cinsiyet kimliği temelli ayrımcılıkla mücadele eder. Tüzüğümüzde amacımız budur. Bu yönde insan hakları faaliyetleri, kültür sanat çalışmaları yaparız. 2024 yılında İçişleri Bakanlığı'ndan rutin denetime geldiler. Denetimin ardından bir rapor hazırlandı. Bu raporda 'Benim interseks hikayem' adlı çeviri bir yayına yer verildi. Bu yayım, yurtdışında yayımlanan bir yayımdır" dedi.

"ORTADA BİR SUÇ YOK, SOYUT GEREKÇELERLE YARGILANIYORUM"

İnterseks tanımı sorulan Güzel, "İnterseks, kromozal çeşitlilikle dünyaya gelen insanları ifade eder. Biz bu broşürün çevirisini yayımladık. Amacımız eğitseldir. Zaten savcılıkça tayin edilen bilirkişi de uygun bulmuştur broşürü. Ortada bir suç yoktur, soyut gerekçelerle yargılanıyorum. Neden dava açıldığını anlamadım. Beraatimi istiyorum" savunmasını yaptı.

SAVCILIK BERAAT İSTEDİ: "YETERLİ DELİL YOK"

Güzel'in avukatları, kovuşturmayı genişletme taleplerinin olmadığını beyan etti. Cumhuriyet Savcısı, beyanların ardından esas hakkındaki mütalaasını açıkladı. Savcı, Güzel'in isnat edilen suçu işlemek kastıyla hareket etmediği ve yeterli delil olmadığı gerekçesiyle beraatini talep etti.

"BU DAVANIN EN BAŞINDA AÇILMASI HATADIR"

Güzel'in avukatı Oya Aydın, esas hakkındaki mütalaaya karşı savunmasında "Bu davanın en başında açılması hatadır. LGBTİ bireylerin haklarını savunan dernekleri denetlerken hiç bir hata bulunmaması üzerine internet sitesi üzerinden sanat ve edebi içerikli görsel suça konu edilmiştir. Mütalaaya katılıyoruz ve müvekkilimizin beraatini istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Hakim, savunmaların ardından Güzel, hakkında beraat kararı verdi.

Kaynak: ANKA