Defineciler kaya mezarını dinamitle patlatıp tahrip etti

TOKAT'taki Kızık köyü yakınlarında bulunan Roma dönemine ait kaya mezarı, defineciler tarafından dinamitle patlatılarak tahrip edildi. Kaya mezar anıtının bulunduğu mağaranın girişine ise matkaplarla delikler açıldı. Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölüm Başkanı Prof. Dr. Alpaslan Demir, bu tür kişilerin zengin olma umuduyla birçok tarihi yapıya hasar verdiğini belirterek "Definecilik bir hastalık. Tedavi edilmesi gereken bir hastalık" dedi.

Tokat'a bağlı Kızık köyünün güney kısmında dere yatağı kenarında yer alan Roma dönemine ait kaya mezar, kaçak hazine avcılarının talanına uğradı. Doğa fotoğrafçılarının ve yerli turistlerin ilgi odağı olan kaya mezar anıtının bulunduğu kayalık alan defineciler tarafından dinamitle patlatılarak tahrip edildi. Kaya mezar anıtının bulunduğu mağara girişinin ise matkaplarla delindiği ve alanın çevresinde kazı yapıldığı görüldü.

Bölgede doğa fotoğrafçılığı yapan Fehmi Ertin, söz konusu mezarın 3 yıl öncesine kadar sağlam olduğunu, tahrip edildiğini görmekten büyük üzüntü duyduklarını belirterek, "Çok güzel, Roma döneminden kalma bir mezardı. 3 yıl sonra arkadaşlarımız ile buraya geldiğimizde etrafındaki bütün yerleri dinamitlerle patlatıp, define aramışlar. Şu an çok harabe bir vaziyette etrafı. Tokat tarihi, kültürel özelliklerin olduğu bir yer. Biz bunları korumaya ve tanıtmaya çalışıyoruz ama maalesef vatandaşlar buna pek sahip çıkmak istemiyorlar. Önceden mezar yeri ve etrafı daha bir güzeldi. Şimdi etrafı dinamitlerle patlatıldığı için harabe olmuş. Bunlar güzel bir şey değil. Her bulunan mezarda define olacak, diye bir kaide yok" diye konuştu.